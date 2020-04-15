  2. صحة
  3. صحة

دراسة أميركية: أكثر من نصف الممرضين التقطوا الفيروس من المرضى

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 09:33

دراسة أميركية: أكثر من نصف الممرضين التقطوا الفيروس من المرضى
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

كشفت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، التقطوا الفيروس من خلال التعامل مع مرضى مصابين.

وشدتت نتائج الدراسة على ضرورة تحسين اجراءات الوقاية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى، في الوقت الذي تواجه في المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبين التقرير أنه يجب إعطاء العاملين في القطاع الصحي الأولوية في الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأن يتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها وحثهم على عدم العمل، إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

وقال باحثون في التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية بشأن المرضى والوفيات إنه يجب فحص العاملين في مجال الرعاية الصحيةعما اذا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

وتتوقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية، مع تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.


#الصحة
#الرغاية الصحية
#العاملين
#فيروس كورونا
#اجراءات وقاية

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة أميركية بكورونا رغم اتباعها لكل التعليمات.. كيف أصابها؟
إصابة أميركية بكورونا رغم اتباعها لكل التعليمات.. كيف أصابها؟

2020-04-14

سرطان الثدي وكورونا.. مريضات يحرمن من العلاج
سرطان الثدي وكورونا.. مريضات يحرمن من العلاج

2020-04-13

دراسة أميركية: 6 فيروسات مجهولة جديدة مصدرها الخفافيش
دراسة أميركية: 6 فيروسات مجهولة جديدة مصدرها الخفافيش

2020-04-13

الأكثر قراءة

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

2020-04-14
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

2020-04-14
معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

2020-04-14
نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و

نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و"يمينا" ينشق عن كتلة اليمين

2020-04-14
ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

2020-04-14