دراسة أميركية: أكثر من نصف الممرضين التقطوا الفيروس من المرضى

كشفت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، التقطوا الفيروس من خلال التعامل مع مرضى مصابين.

وشدتت نتائج الدراسة على ضرورة تحسين اجراءات الوقاية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى، في الوقت الذي تواجه في المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبين التقرير أنه يجب إعطاء العاملين في القطاع الصحي الأولوية في الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأن يتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها وحثهم على عدم العمل، إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

وقال باحثون في التقرير الأسبوعي للمراكز الأميركية بشأن المرضى والوفيات إنه يجب فحص العاملين في مجال الرعاية الصحيةعما اذا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

وتتوقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية، مع تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.