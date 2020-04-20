  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

كورونا يصيب الصحة العقلية للأميركيين ومبيعات هائلة للأدوية المهدئة

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 09:34

كورونا يصيب الصحة العقلية للأميركيين ومبيعات هائلة للأدوية المهدئة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

كشف تقرير بحثي جديد في الولايات المتحدة، ازدياد الطلب على شراء الأدوية المهدئة والمنومة والمضادة للقلق والاكتئاب، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان التهافت الأكبر على العقاقير المضادة للقلق التي قفزت مبيعاتها بنسبة 34.1 بالمئة من منتصف شباط/فبراير إلى منتصف آذار/ مارس، وفقا لهيئة إدارة فوائد الصيدلة في الولايات المتحدة.

ونشرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن وفي الفترة ذاتها، ارتفعت مبيعات الأدوية المضادة للاكتئاب بنسبة 18.6 بالمئة، فيما زاد الطلب على العقاقير المنومة بنسبة 14.8 بالمئة.

وتشير هذه الأرقام، إلى ما أكده خبراء في وقت سابق من أن العزل المنزلي والأخبار المحبطة المرتبطة بتفشي وباء كورونا عالميا، خلقا حالة من القلق وعدم اليقين بالنسبة، مخلفين ضحايا آخرين للفيروس من دون أن يكونوا مرضى به.

وأكدت هيئة إدارة فوائد الصيدلية، أن "هذا البحث الذي يظهر أن عددا متزايدا من الأميركيين يلجأون إلى أدوية مثل هذه، يوضح الأثر الخطير الذي قد يسببه وباء كوفيد 19 على الصحة العقلية لشعبنا".


#الولايات المتحدة
#ازدياد الطلب
#مهدئات
#اكتئاب
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عالِم الأوبئة فاوتشي يتحول إلى نجم في عيون الأميركيين
عالِم الأوبئة فاوتشي يتحول إلى نجم في عيون الأميركيين

2020-04-19

رجل أعمال روسي يستغل أزمة كورونا ويصبح عامل توصيل
رجل أعمال روسي يستغل أزمة كورونا ويصبح عامل توصيل

2020-04-19

نقص في أجهزة التنفس الصناعي في العالم.. ودولة تمتلك 4 فقط
نقص في أجهزة التنفس الصناعي في العالم.. ودولة تمتلك 4 فقط

2020-04-19

الأكثر قراءة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

المافيا الإيطالية تحاول ملء فراغ الحكومة

2020-04-19
الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

الصحة الإسرائيلية: 172 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

2020-04-19
مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

مستجدات كورونا: 89 إصابة في دير الأسد و58 بأم الفحم و39 برهط

2020-04-19
نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

نزاع في ظل الكورونا: نقابة المعلمين ترفض خطة الحكومة

2020-04-19
ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

ازدياد في حالات كورونا: 96 إصابة بدير الأسد و24 بالبعنة

2020-04-19