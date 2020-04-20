كيف يكون الصيام صحيا؟

أفادت دراسة أنه من أجل أن يكون الصيام صحيًا، يجب على الصائمين أن يتناولوا وجبة الإفطار على مرحلتين، لتجنب التخمة والأضرار الصحية الأخرى.

في المرحلة الأولى من الإفطار يجب أن تكون بمثابة منبه للجهاز الهضمي، ويفضل أن تحتوي على مصدر سكري سريع الهضم مثل التمر أو أي نوع من الفواكه، وذلك بسبب أن تناول الوجبة دفعةً واحدة حتى التخمة مضر للغاية.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة أن أكل كميات كبيرة من الطعام الدسم في وقت قصير، وبعد ساعات طويلة من الصيام، يؤدي إلى ارتفاع نسبة مركب الدهنيات الثلاثية في الدم، وحدوث تلبك معوي ومعدي، وعسر في الهضم، والخمول، وتدهور عام في الصحة.

وأوضحت الدراسة أن اعتبار وجبة الإفطار غداءً متأخرًا، ووجبة السحور فطورًا مبكرًا، وتناول كميات مفرطة من الطعام بنية تخزين الطاقة يشكّل عبئًا على الجهاز الهضمي، إذ يُنصح بالمحافظة على ثلاث وجبات رئيسية في شهر رمضان المبارك، يكون فيها الإفطار بمثابة الفطور، ويليه وجبة الغذاء بعد صلاة التراويح، ثم العشاء في السحور.

ويُفضَّل تناول الخبز الذي يحتوي على نخالة القمح لأن أن هضمه يستغرق وقتًا أطول ويساهم في الشعور بالشبع، واحتساء شوربة الخضار التي تحتوي على القليل من النشويات كالبطاطا أو الشعيرية، وأن يحرص الصائم على الحصول على البروتين من مصادر صحية كالبيض، والجبن، والحمص.