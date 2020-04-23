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أعراض جديدة: كورونا جعل جلد ناجيين صينيين داكن اللون

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 10:39

أعراض جديدة: كورونا جعل جلد ناجيين صينيين داكن اللون
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

بينما تحاول الأبحاث العلمية رصد آثار فيروس كورونا على جسد الإنسان، تبين أن آثار الفيروس ليس حصرا فقط على الجهاز التنفسي والدماغ إنما أيضا على الجلد. إذ تحولت بشرة طبيبين صينيين كانا يعانيان من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلى اللون القاتم بعد شفائهما.

وذكرت صحيفة البريطانية "ديلي ميل" إن كلا من الدكتور يي فان والدكتور هو ويفينغ، البالغان من العمر 42 عاما، أصيبا بفيروس كورونا أثناء علاج المرضى في مستشفى ووهان المركزي في كانون الثاني/يناير.

وصرّح الطبيب المشرف عليهما لوسائل الإعلام الصينية بأن لون بشرتهما غير الطبيعي ناتج عن اختلالات هرمونية، بعد أن تضرر كبداهما بسبب الفيروس.

وقد شُخّصت إصابة كلا الطبيبين يوم 18 كانون الثاني/ يناير، وبعد نقلهما إلى مستشفى ووهان ثم إلى فرع مستشفى تونجي، تغلب الدكتور يي "طبيب القلب" على الفيروس بعد إيصاله بجهاز التنفس الاصطناعي أو جهاز دعم الحياة خارج الجسم لمدة 39 يوما، ويمكن لهذا الجهاز تعويض وظيفة القلب والرئتين عن طريق ضخ الأكسجين إلى الدم.

واشتبه الدكتور لي شوشينغ، أن جلد المريضين أصبح داكنا بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية العلاج. وذكر أن أحد الآثار الجانبية للدواء هو اسوداد لون البشرة، إلا أنه لم يذكر اسم الدواء، وتوقع الدكتور لي عودة لون بشرتهما إلى حالتها الطبيعية بعد تحسن وظيفة الكبد.


#الصين
#آثار الفيروس
#كورونا
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#بشرة داكنة
#الكبد

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