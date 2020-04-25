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علاج "سارس"... هل يقي من كورونا؟

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 09:58

علاج "سارس"... هل يقي من كورونا؟
بريطانيا تبدأ تجاربها على بلازما الأصحاء (أ. ب.)
عرب ٤٨

في أشد المراحل انتشارًا لفيروس كورونا المستجد في العالم، أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، بدأها بتجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم، التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد-19، يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضى الذين في حالة خطيرة بهذا المرض.

وقالت وزارة الصحة البريطانية اليوم، إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا، في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى كوفيد-19 إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وقالت وزارة الصحة إن ما يسمى ببلازما مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس فيما بين عامي 2002 و2004. وأضافت أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته.

وستتم زيادة جمع البلازما خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو لتسليم ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعيا، بما يكفي لعلاج خمسة آلاف مريض بكوفيد-19 أسبوعيا. وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "أتمنى أن يكون هذا العلاج معلما رئيسيا في حربنا ضد هذا المرض".

وقال نائب كبير الأطباء، البروفيسور جوناثان فان-تام، إن "المملكة المتحدة تقود أكبر تجارب في العالم لإيجاد علاج لكوفيد-19 مع مشاركة أكثر من سبعة آلاف شخص حتى الآن في اختبار سلسلة من الأدوية،نأمل بإضافة البلازما في مرحلة النقاهة لهذه القائمة قريبا".

وأضاف أن "البلازما في مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال للعدوى التي ظهرت في الماضي وهذه الخطوة إلى الأمام تؤكد أسلوبنا المدعوم بالعلم لمحاربة هذا الفيروس".

وسيتصل جهاز الصحة العامة بالأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 في انجلترا ويمكن أن يكونوا متبرعين محتملين.

ويتم سحب الدم من ذراع وتوزيعه من خلال جهاز يفصل البلازما ثم يعيده مرة أخرى إلى المتبرع. وتستغرق هذه العملية نحو 45 دقيقة وتوفر وحدتي بلازما من كل عملية تبرع يمكن تجميدهما أيضا وتخزينهما قبل أي احتياج لهذه البلازما في المستقبل.


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