علاج الكلوركين يثبت فعاليته بالجزائر رغم التحذيرات العالمية منه

أظهرت دراسة واسعة النطاق الثلاثاء الماضي، أن دواء الملاريا (الكلوركين) الذي وُصف كعلاج محتمل لمرض كورونا المستجدّ، فشل في علاج مرضى كورونا، ووفق الإحصائيات سجّل عدد وفيات أعلى من المرضى في الرعاية الطبية القياسيّة.

ونظر الباحثون في السجلات الطبية لـ 368 من العسكريين السابقين في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد والذين إما توفوا أو خرجوا من المستشفى بحلول 11 نيسان/ أبريل.

وأشارت النتائج إلى أن الذين تناولوا الهيدروكسي كلوروكين توفي منهم 28%، مقارنةً مع معدل الوفيات لمن تلقوا الرعاية القياسية فقط 11%.

وخلصت أبحاث سابقة إلى أن دواء الملاريا، يحمل مخاطر بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في انتظام دقات القلب ويمكن أن يتسبب في الغيبوبة أو النوبات أو في بعض الأحيان السكتة القلبية في هذه المجموعة.

وبينت صحيفة "الشروق" الجزائرية ،أمس السبت، أن الجزائر راضية عن نتائج هذين الدواءين، إذ عولجت الكثير من حالات مرض كورونا جرائهما.

وأكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية ببوفاريك، البليدة، محمد يوسفي، أنه تم منذ 23 آذار/ مارس 2020، شفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة، عقب خضوعها للعلاج سواء بـ"الكلوروكين"، أو في حالات أخرى بـ"المضادات الفيروسية".

وأوضح يوسفي أن نسبة 90 في المئة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج ثبت "استجابتها التامة لهذا البروتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفق ما دلت التحاليل المخبرية على تعافيها تماما من الفيروس".

وأشار يوسفي إلى أنه تم إعفاء عدد من الحالات من العلاج بالكلوروكين، منها الحالات التي تعاني من أمراض القلب، أو التي ثبت عدم قابليتها لهذا العلاج نتيجة تعرضها لمضاعفات جانبية، إذ خضعت للعلاج بالمضادات الفيروسية التي تستعمل في علاج فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز).

وقد أعطت هذه الأخيرة بدورها "نتائج مرضية جدا بالنسبة لهذه الفئة من المرضى"، وفق ما نقلت عن يوسفي صحيفة "الشروق الجزائرية".

وأكدت على النتيجة ذاتها رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالجزائر العاصمة، نسيمة عاشور، حيث يتواجد أكثر من 85 مريضا من مختلف الأعمار يخضعون للعلاج بالكلوروكين والمضادات الفيروسية، وشددت على "الاستجابة التامة للحالات لهذين الدواءين".