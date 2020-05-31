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دراسة فرنسية: نتائج إيجابية لعقار الـ"روماتيزم" في محاربة كورونا

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 11:33

دراسة فرنسية: نتائج إيجابية لعقار الـ"روماتيزم" في محاربة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت دراسة فرنسية حديثة، أن عقار "أناكينرا" المخصص لأمراض الروماتيزم، أعطى نتائج مشجعة في معالجة الأعراض الحادة لفيروس كورونا وخفضه لخطر الوفاة، والحاجة إلى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة.

وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم، راندي كرون من جامعة ألاباما في الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت روماتولوجي" إن "الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام أناكينرا لدى المصابين بكوفيد-19 في هذه الدراسة أمر مشجع في هذه الأوقات".

يهدف عقار "أناكينرا" إلى إعاقة الإنترلوكين-1 (إل-1)، وهو أحد السيتوكينات، من المشاركة في هذه "العاصفة الالتهابية".

ووفقا للفريق الطبي المؤلف من الأطباء توما هويت وزملائه في مستشفى باري سان جوزيف، فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضا يعانون من "شكل حاد من كوفيد-19 أدى إلى انخفاض خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية".

وقد نقل ربع المرضى الذين عولجوا بعقار "أناكينرا" إلى العناية المركزة، أو توفوا مقارنة بنحو 73 بالمئة من الذين لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي.

وشارك في الدراسة 44 مريضا عولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج. ولدى المجموعة التي تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأكسجين بعد سبعة أيام من العلاج.

وهناك حالات عدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينها واحدة في إيطاليا، أظهرت تحسنا بعد تلقي أصحابها عقار أناكينرا.

وقال كرون إن "لكن هذه الدراسة تقدم أكثر الأدلة إقناعا حتى الآن على أن الأناكينرا قد يفيد المرضى الذين يعانون من متلازمة العاصفة السيتوكينية المرتبطة -19".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#روماتيزم
#فيروس كورونا
#دراسة فرنسية
#نتائج مشجعة

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