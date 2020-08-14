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"أميركا رفضت عرضًا روسيًا لإنتاج لقاح كورونا"

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 17:58

"أميركا رفضت عرضًا روسيًا لإنتاج لقاح كورونا"
دونالد ترامب (أ. ب.)
عرب ٤٨

قال مسؤول روسي اليوم، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأميركية رفضت عرضًا روسيًا للتعاون بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأميركية، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم اقترحوا "تعاونًا غير مسبوق" مع برنامج "Operation Warp Speed" الأميركي، وهو برنامج حكومي يهدف إلى البدء في تقديم ملايين الجرعات من لقاح فيروس فعال بحلول نهاية عام 2020.

وبحسب المسؤولين، فإن الولايات المتحدة "غير منفتحة حاليا على التعاون".

وتأتي تصريحات المسؤولين الروس بعد إعلان روسيا، الثلاثاء، أنها طورت لقاحا ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الروس، إن موسكو تتمسك برغبتها في تبادل المعلومات حول اللقاح والسماح لشركات الأدوية الأميركية بتطويره.

وقال مسؤول روسي كبير إن "هناك شعور عام بعدم الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي، ونعتقد أن التقنيات - بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والعلاجات - لا يتم تبنيها في الولايات المتحدة بسبب عدم الثقة هذه".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال مسؤولون أمريكيون إن اللقاح الروسي "لا تعتبره الولايات المتحدة مطورًا بشكل جيد".

يشار أنه في 11 آب/ أغسطس الجاري، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تسجيل بلاده أول لقاح في العالم ضد كورونا، دون كشف موسكو عن الدراسات المفصلة لنتائج تجاربها السريرية، التي تسمح بالتأكد من نتائج اللقاح.

وأوضح بوتين أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك في" سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة
#روسيا

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