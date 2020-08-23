باحثون ينظمون حفلا موسيقيا لمراقبة تحركات كورونا إن وُجد

عرب ٤٨ / أ ف ب

أجرى باحثون ألمان دراسة لمحاكاة كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد في التجمعات الكبيرة، وذلك من خلال إجراء حفلة موسيقيّة حضرها 1500 متطوع، مع الحرص على تزويد المتطوعين بالكمامات ومطهرات الأيدي وأدوات تتبع، في مكان مغلق أمس السبت.

وضمن ما يسمى دراسة (ريستارت 19)، يرغب باحثون من المركز الطبي الجامعي في مدينة هاله في معرفة كيف يمكن تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بأمان دون تعريض السكان للخطر.

وتسلم المتطوعون كمامات من النوع الذي يُستخدم عادة في المستشفيات وزجاجات من مطهر اليدين "فلوريسنت" في حفل موسيقي للمغني ومؤلف الأغاني الألماني تيم بيندزكو في ساحة داخلية بمدينة لايبزيج.

وقال قائد فريق البحث، شتيفان موريتس، في مؤتمر صحافي بعد الحفل الموسيقي إنه "أنا راض للغاية عن الانضباط الذي أبداه المشاركون... لقد فوجئت بمدى انضباط الجميع في وضع الكمامات".

وأضاف أن من المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسة، التي تمولها ولايتا ساكسونيا وساكسونيا أنهالت، خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وجرى تزويد المشاركين أيضا بأدوات تتبع الاتصال للمساعدة في تتبع المسافة بين رواد الحفل الموسيقي ولتحديد أي أجزاء من الساحة، مثل قاعات المدخل والمدرجات، التي قد يتجمع فيها الناس معا بشكل متقارب.

وطلب الباحثون من المشاركين تطهير أيديهم بانتظام باستخدام مطهر الفلورسنت حتى يتمكن العلماء، بمساعدة الضوء فوق البنفسجي، من معرفة الأسطح التي يتم ملامستها بشكل متكرر وتشكل خطرا لانتشار الفيروس.