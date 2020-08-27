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دراسة: الاستجابة المناعية ضد كورونا أفضل عند النساء

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 13:19

دراسة: الاستجابة المناعية ضد كورونا أفضل عند النساء
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أظهرت دراسة حديثة أن استجابة جهاز المناعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قد تكون عند الإناث أقوى مما هي عليه عند الذكور، ويفسّر ذلك إصابة عدد أكبر من الرجال بالأشكال الحادّة للفيروس.

وقالت مُعدة الدراسة، أكيكو إيوازاكي، في شريط فيديو نشرته عبر الإنترنت جامعة يال الأميركية، إن "ما وجدناه هو أن لدى الرجال والنساء نوعين مختلفين من الاستجابة المناعية" للفيروس.

ورأت إيوازاكي المتخصصة في المناعة أن "هذه الفوارق يمكن أن تؤدي إلى استعداد أكبر لدى الرجال للإصابة بهذا المرض". وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، بأن "نسبة الرجال من الوَفِيَّات الناجمة عن كورونا في العالم تبلغ 60 في المئة".

وأوضحت الدراسة أن عمل الخلايا اللمفاوية التائية (التي تقتل الخلايا المصابة وهي بشكل غير مباشر مسؤولة عن أحد جوانب الاستجابة المناعية)، أقوى لدى النساء ولو كنّ كبيرات في السنّ، مما هو لدى الرجال من المرضى الذين شملتهم الدراسة، فيما ينتج الرجال في المراحل المبكرة للإصابة بالفيروس كميّة من بروتينات السيتوكين أكبر من تلك التي تنتجها النساء.

ويُعتقَد أن الأشكال الحادّة من الفيروس تعود إلى "عاصفة السيتوكين"، وهي الإنتاج المفرط وغير المضبوط للسيتوكينات بسبب خروج الجهاز المناعي عن السيطرة.

ولاحظ معدّو الدراسة أن ضعف استجابة الخلايا اللمفاوية التائية لدى الرجال مقارنة بالنساء، تشكّل عاملا يفاقم المرض عندهم، وكلّما كان الرجال متقدمين في السن، كانت استجابتهم أضعف.

من جهة أخرى، تبيّن أن النساء اللواتي كان لديهن في بداية إصابتهن، مستوى عالٍ من السيتوكين هنّ اللواتي تأزّم وضعهنّ لاحقًا.

وتوقّع الباحثون أن تقود هذه النتائج إلى استحداث علاجات مختلفة بحسب جنس المريض.

وقالت إيوازاكي، إن "المطلوب عند الرجال تحسين استجابة الخلايا اللمفاوية التائية من خلال اللقاحات"، أما المطلوب عند النساء فهو "وقف استجابة السيتوكينات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
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