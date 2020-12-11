  2. صحة
  3. صحة

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر خلال فترة الأعياد

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 22:32

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر خلال فترة الأعياد
(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى مضاعفة اليقظة خلال فترة أعياد نهاية العام، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 بنسبة 60% خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي: "فترة الأعياد هي فترة استرخاء واحتفال، لكن لا يجب أن نخفف من يقظتنا. يمكن للاحتفال أن يتحول سريعًا إلى حداد ما لم نتخذ الاحتياطات اللازمة".

وقال إن على من يعيشون في منطقة تشهد تناقلًا سريعًا للعدوى أن يدرسوا "بانتباه" مشاريعهم خلال أعياد نهاية العام، لضمان سلامة الجميع، موضحًا أن "ذلك قد يكون الهدية الأجمل التي يمكن لكم أن تقدموها، هدية الصحة والحياة والحب والفرح والأمل".

أبلغت دول أوروبية عدة عن مستويات "مرتفعة جدًا" من العدوى بكوفيد-19 مع اقتراب عيد الميلاد، فيما يتفشى الوباء أيضًا بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وقال غيبرييسوس "خلال الأسابيع الستة الماضية، ارتفع عدد الوفيات اليومية بنسبة 60%"، مشيرًا إلى أن غالبية الوفيات والإصابات سجلت في أوروبا وفي القارة الأميركية.

من جهتها، أشارت مسؤولة إدارة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف خلال المؤتمر الصحافي إلى الاختلاف في تفشي الوباء بين المناطق.

وقالت إن "الارتفاع بنسبة 60% في الوفيات خلال الأسابيع الستة الماضية ليس متوزعًا بالتساوي على العالم"، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 100% تقريبًا في أوروبا و54% في القارة الأميركية و50% في إفريقيا و15% في منطقة المحيط الهادئ الغربية، و10% في شرق المتوسط و7.5% في جنوب شرق آسيا.

ورغم وصول اللقاحات إلى بعض الدول، لكن "الفيروس يواصل تفشيه" والغالبية العظمى من السكان قد تلتقط العدوى، وفق خيركوف.

من جهته، قال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، إن "الوضع العالمي لا يزال متزعزعًا على مستوى الوباء"، داعيًا الدول إلى زيادة عمليات الفحص.

ولتفادي أن تشتري الدول الغنية كل جرعات اللقاحات في الأشهر الأولى من توفرها، وضعت المنظمة آلية تسمح بتوزيع عادل للقاحات والعلاجات إذا ما توفرت.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة "حصلنا بالفعل على مليار جرعة من ثلاث لقاحات محتملة" في إطار الآلية التي تضم 189 بلدًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة العالمية
#فيروس كورونا
#الأعياد

حوارات

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع
عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع

2020-11-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: العلاج باستخدام عقارَين مفيد لمرضى كورونا
دراسة: العلاج باستخدام عقارَين مفيد لمرضى كورونا

2020-12-12

آخر مستجدات لقاحات كورونا في العالم
آخر مستجدات لقاحات كورونا في العالم

2020-12-11

مجلة علميّة تنشر النتائج الكاملة للقاح "فايزر"
مجلة علميّة تنشر النتائج الكاملة للقاح "فايزر"

2020-12-10

الأكثر قراءة

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

2020-12-11