إجراءات جديدة في مطار بن غوريون لمنع الاكتظاظ

بيّنت صور انتشرت الأحد اكتظاظًا كبيرًا في مطار بن غوريون وعدم التزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ما أثار مخاوف من أن يتحوّل المطار إلى بؤرة انتشار كورونا.

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وقرّرت وزارتا الصحّة والمواصلات، إثر ذلك، إعفاء العائدين من دول خضراء من المرور بالمساءلة، ما يعني "تدفّقا أكبر، ومنعًا للتجمّعات"، وألا يُربط بخرطوم نقل المسافر الواحد أكثر من 4 طائرات، على ألا يتجاوز عدد الطائرات العائدة من دول حمراء الـ2.

كما وُجّهت سلطة المطارات إلى تشديد إنفاذ القوانين في الدول التي سيعود منها المسافرون، "ما يعني ألا يصعد إلى الطائرة مسافر دون تصريح طبّي، عُبّئ سلفًا".

وتقرّر أيضًا أن ينزل المسافرون من الطائرة إلى الخرطوم عبر مجموعات من 20 – 30 شخصًا "حتى لا يتكدّس المسافرون"، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحّة.

وبخصوص الرحلات المغادرة، فتقرّر فتح فحص بطاقات السفر قبل الرحلة بـ4 ساعات، وزيادة عدد مضيفات الطيران إلى 6 في منفذ التشيك إن، بالإضافة إلى مضاعفة عدد هذه المنافذ.