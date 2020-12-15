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لقاح موديرنا "لا يطرح مخاوف محددة تتعلق بالسلامة" 

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 16:51

لقاح موديرنا "لا يطرح مخاوف محددة تتعلق بالسلامة" 
تجارب على لقاح "موديرنا" في الولايات المتحدة، منتصف الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

نشرت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية، اليوم الثلاثاء، رأيا مقتضبا تحدثت فيه بإيجابية عن لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل اجتماع للخبراء بشأن الموافقة عليه على نحو طارئ.

واتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة إذ قالت إنه "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل"، وأكدت فعالية اللقاح عموما بنسبة 94,1%.

وفي حال اعتماده سينضم لقاح موديرنا إلى لقاح فايزر/ بايونتيك في حملة التطعيم الأميركية وهي الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة.

وتنوي السلطات الأميركية تلقيح نحو 20 مليون أميركي قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر ومئة مليون بحلول نهاية آذار/ مارس.

واشترت الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا لن يوزع نصفها قبل الربع الثاني من 2021. واشترت كذلك مئة مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك.

وفي مرحلة أولى ستعطى الأولوية لتلقيح أفراد الطواقم الطبية ونزلاء دور العجزة.

وكانت الوكالة الأميركية، قد رخصت للقاح فايزر يوم الخميس الماضي.

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء كوفيد-19 في الولايت المتحدة بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ولا تزال الولايات المتحدة تسجل مستويات قياسية من الإصابات بانتظام مع 200 ألف حالة و2500 إلى 3 آلاف وفاة في اليوم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وكالة الأغذية والأدوية الأميركية
#فيروس كورونا
#لقاح شركة موديرنا

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