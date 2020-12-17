  2. صحة
  3. صحة

تسجيل حالة حساسية شديدة إثر تلقّي لقاح "فايزر"

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 10:59

تسجيل حالة حساسية شديدة إثر تلقّي لقاح "فايزر"
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أصيبت عاملة في المجال الصحي تعيش في ألاسكا، بحساسية خطيرة، بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر/ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19)، ما استدعى نقلها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأربعاء.

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقرّ، وفق الصحيفة. وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

وأوصت السلطات الصحية البريطانية في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، بعدم إعطاء لقاح فايزر/بايونتيك للأشخاص الذين عانوا في الماضي من "حالات حساسية شديدة"، بعد أن أظهر شخصان ردة فعل سيئة إثر تلقيهما الجرعة الأولى.

وأكد متحدث باسم فايزر "سندرس عن قرب كافة المعلومات التي تتحدث عن حساسية خطيرة وسنحدّث إذا لزم الأمر نشرة" اللقاح.

وأعطت الولايات المتحدة مساء الجمعة الماضي، ضوءها الأخضر لبدء استخدام لقاح فايزر/بايونتيك، ما فتح المجال أمام حملة تلقيح واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد بدأت يوم الإثنين، إلا أن السلطات الصحية الأميركية أوصت بعدم إعطاء هذا اللقاح لأشخاص قد يُظهروا حساسية إلى إحدى المكوّنات في تركيبة اللقاح.

وتعتزم الولايات المتحدة تلقيح ثلاثة ملايين شخص هذا الأسبوع وتأمل تلقيح ما يصل إلى عشرين مليون شخص إذا أعطت الإدارة الأميركية للغذاء والدواء أيضا ترخيصا عاجلا للقاح موديرنا بحلول نهاية الأسبوع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عاملة في المجال الصحي
#حالة حساسية شديدة
#فيروس كورونا
#فايزر

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا.. تحذيرات من موجة جديدة قد تجتاح أوروبا مطلع 2021
كورونا.. تحذيرات من موجة جديدة قد تجتاح أوروبا مطلع 2021

2020-12-16

توقُّع بالموافقة على لقاح موديرنا الجمعة
توقُّع بالموافقة على لقاح موديرنا الجمعة

2020-12-15

بريطانيا تُعلن رصد "نوع جديد" من فيروس كورونا "ينمو بشكل أسرع"
بريطانيا تُعلن رصد "نوع جديد" من فيروس كورونا "ينمو بشكل أسرع"

2020-12-14

الأكثر قراءة

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

2020-12-16
مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

2020-12-16
مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

2020-12-16
مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

2020-12-16
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2020-12-16