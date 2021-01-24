إيطاليا تتخذ إجراءات قانونية ضد "فايزر" و"أسترازينيكا"

ذكر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد أن "بلاده ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركات إنتاج لقاحات فايزر/ بيونتيك وأسترازينيكا، على خلفية التأخير في موعد تسليم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وقال دي مايو لإذاعة "راي" الإيطالية إن "الهدف هو تأمين جرعات اللقاح التي أبرمت روما عقودا لاستلامها".

وأشار إلى أن "بلاده تعمل حتى لا يطرأ تغيير على برنامج التطعيم، المقرر البدء به أواخر كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأوضح الوزير الإيطالي أن "السلطات تسعى عبر المفوضية الأوروبية، وجميع القنوات المتاحة لجعل تلك الشركات تحترم عقودها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، عن خطة لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لضمان التزام شركات الأدوية بالعقود المبرمة حول تسليم اللقاحات المضادة للفيروس.

وتحدث ميشيل خلال تصريحات لإذاعة "Europe 1" عن حالات تأخير شهدتها البلدان الأوروبية خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسليم اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال "نخطط لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لدينا لضمان التزام شركات الأدوية بعقود اللقاحات التي وقعت عليها".

ويخضع المواطنون في بلدان الاتحاد الأوروبي للتطعيم باللقاحات المطورة من قبل شركتي فايزر/ بيونتيك وموديرنا، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لتسويق أدوية جديدة، إلا أنه يحق للسلطات الوطنية إصدار تراخيص في حالة الطوارئ.

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا مليونين و466 ألفا و813 في إيطاليا، توفي منهم ما يزيد على 85 ألفا و461، وتعافى أكثر من مليون و882 ألفا، وفق موقع "worldmeters".