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وكالة الأدوية الأوروبية: "لا علاقة بين لقاح فايزر وحالات الوفاة"

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 13:42

وكالة الأدوية الأوروبية: "لا علاقة بين لقاح فايزر وحالات الوفاة"
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن لا علاقة بين لقاح "فايز/ بايونتيك" وحالات الوفاة التي سُجلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه.

وجاء إعلان الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا بعدما أفادت تقارير أن العشرات، وخصوصًا من المسنين توفوا في النرويج وغيرها من الدول الأوروبية عقب تلقيهم أول جرعة من اللقاح.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي أحصيت في أوساط عدد من المسنين وخلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة.

وفي أول تحديث بشأن السلامة منذ بدأ الاتحاد الأوروبي حملة التطعيم في كانون الأول/ ديسمبر، أفادت الوكالة أن البيانات بالمجمل "متوافقة مع الملف التعريفي المعروف بشأن سلامة اللقاح ولم يتم تحديد أي آثار جانبية جديدة".

وأضافت أن التقارير بشأن حدوث حالات تحسس شديدة في بعض الأحيان لا تتجاوز ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن "هذا الأثر الجانبي المعروف" أساسا.

وأضافت أن "فوائد اللقاح في منع فيروس كورونا تواصل التفوق على أي مخاطر، ولا توجد أي تغييرات موصى بها في ما يتعلّق باستخدام اللقاح".

وأقرّت الهيئة الأوروبية حتى الآن لقاحين هما فايزر/ بايونتيك وموديرنا؛ ومن المتوقع أن تصدر قراراها بشأن لقاح أسترازينيكا في وقت لاحق الجمعة.

وسجّلت النرويج على وجه الخصوص 33 وفاة في أوساط 20 ألف مقيم في دور رعاية المسنين كانوا تلقوا أول جرعة من لقاح فايزر/ بايونتيك.

وازداد القلق مع صدور تقارير مشابهة من عدة دول بينها فرنسا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا والسويد.

ولم تشر أوسلو في وقت سابق هذا الشهر إلى وجود صلة مباشرة بين الوفيات واللقاح، لكنها أوصت الأطباء بأخذ الحالة الصحية بالمجمل للفئات الأكثر ضعفا في الاعتبار قبل التحصين.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية أنه نظرا للمخاوف الصادرة من النرويج، فإنها راجعت التقارير بشأن وفاة أشخاص من أي عمر كان بعد تلقيهم اللقاح.

وأضافت أنه "في العديد من الحالات المرتبطة بأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بدا تطور عدة أمراض يعانون منها أساسا التفسير المنطقي للوفاة".

وأشارت إلى أن الاختبارات السريرية للقاح فايزر شملت في الأساس أشخاصا من عمر 75 عاما فما فوق.

وخلصت الشركة على مواصلة "مراجعة جميع التقارير بشأن الأعراض الجانبية المشتبهة التي قد تنجم عنها الوفاة بشكل معمّق".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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