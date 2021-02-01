  2. صحة
  3. صحة

"بايونتيك" تعد بتوزيع 75 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوربي

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 13:01

"بايونتيك" تعد بتوزيع 75 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوربي
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

سيُيسلّم مختبر شركة "بايونتيك"، نحو 75 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، للاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في خطوة لتسريع عملية التلقيح، وفقًا لما أعلن المختبر اليوم الإثنين.

وأوضح المدير المالي للمختبر، شيرك بوتينغ، أن "الشريكين ينويان زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 شباط/ فبراير" وتوفير "كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة.

وتزامن الإعلان مع اجتماع مقرر الإثنين بين المسؤولين الألمان وعدة مجموعات صيدلانية في محاولة لانعاش حملة التلقيح المتعثرة في ألمانيا على غرار الكثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد تباطؤ في التسليم بسبب تعديلات في سلسلة الانتاج في مصنع بورز البلجيكي "عدنا إلى خطة التسليم الأساسية" على ما أوضح بوتينغ.

وقد طلب الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 600 مليون جرعة من لقاح المجموعة الذي يحمل تجاريًا اسم "كوميرناتي".

وكان إعلان التأخر مؤقتا في عمليات التسليم أثار امتعاض حكومات أوروبية عدة في منتصف كانون الثاني/يناير قبل الجدل الذي حصل بشأن لقاح "أسترازينيكا" وخفض عدد الجرعات المعلنة.

وسيبدأ المختبر الإنجليزي-السويدي الذي سيوفر 40 مليون جرعة، تسليم اللقاح "مبدئيا في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير" على ما قال مصدر أوروبي.

(أ ب)

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن شهري شباط/فبراير وآذار/مارس سيكونان "مرحلة صعبة" على صعيد التزود باللقاحات وأقرت أن أداء الاتحاد الأوروبي على صعيد التلقيح مختلف عن ذلك المسجل في بريطانيا خصوصا.

وأعلنت "فايزر" و"بايونتيك" في 11 كانون الثاني/ يناير أنهما قادرتان على إنتاج مليارات الجرعات من لقاحهما بفضل مصنع جديد في ماربورغ في ألمانيا خصوصا سيباشر العمل فيه خلال الشهر الحالي.

ويأخذ هذا الهدف الجديد في الاعتبار إمكان تقسيم القارورة الواحدة إلى ست جرعات وليس خمس فضلا عن شبكة أوسع من مواقع الانتاج تضم شركات أخرى مثل سانوفي.

وأكد بوتينغ "ثمة محادثات مع شركاء آخرين لتوقيع اتفاقات جديدة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايونتيك
#فايزر
#لقاح كورونا
#فيروس كورونا
#الاتحاد الأوروبي
#توزيع اللقاح

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة العالمية تتراجع وتوصي الحوامل بتلقي لقاح كورونا
الصحة العالمية تتراجع وتوصي الحوامل بتلقي لقاح كورونا

2021-01-30

الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا"
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا"

2021-01-29

5 مميزات للقاح "أسترازينيكا/ أكسفورد".. تعرفوا عليها
5 مميزات للقاح "أسترازينيكا/ أكسفورد".. تعرفوا عليها

2021-01-29

الأكثر قراءة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة

2021-01-31
العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

2021-01-31
الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

الحكومة الإسرائيلية تبحث تمديد الإغلاق لأسبوع

2021-01-31
الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

2021-01-31
انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

انتخابات الكنيست: انقسامات وتحالفات محتملة قبل إغلاق باب الترشيح

2021-01-31