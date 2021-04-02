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الولايات المتحدة: 101 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاحات كورونا

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 22:22

الولايات المتحدة: 101 مليون شخص تلقوا جرعة من لقاحات كورونا
(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تلقى أكثر من 100 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الجمعة، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في البلاد.

وطبقًا للأرقام، فإنّ أكثر من 101.8 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم 58 مليونًا منهم بشكل كامل، بما في ذلك نسبة أكثر من واحد من بين كل شخصين فوق سن 65 عامًا.

وتأكيدًا على التقدّم في حملة التطعيم الأميركية، تعهد الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بأن 90% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاحات بحلول 19 نيسان/أبريل، معلنًا أنّ هدفه هو أن يحصل 200 مليون شخص على لقاح في ختام أول مئة يوم له في البيت الابيض.

ورخصت السلطات الأميركية ثلاثة لقاحات، هي "جونسون أند جونسون" (جرعة واحدة) و"فايز/بايونتيك" و"مودرنا."

رغم التقدّم، فإنّ البلاد تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا. وبحسب السلطات الصحية، فإن الوباء يتسبب في المتوسط بنحو ألف وفاة يوميا في الولايات المتحدة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لقاح
#كورونا
#أميركا

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