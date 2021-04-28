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مدير "بايونتيك" يعبّر عن ثقته بفعالية اللقاح ضد الطفرة الهندية

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 16:07

مدير "بايونتيك" يعبّر عن ثقته بفعالية اللقاح ضد الطفرة الهندية
في كشمير (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عبّر مؤسس ومدير مختبرات شركة "بايونتيك"، أوغور شاهين، اليوم الأربعاء، عن "ثقته" بفعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة "فايزر" الأميركية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.

وتم رصد المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف شاهين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك".

وأوضح أن شركة "بايونتيك" اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".

كما أعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل والتي أصبحت رائدة عالميًا في التحصين، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سيحصل قريبًا على موافقة السلطات الصحية الصينية.

وأوضح "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عليها" و"من المحتمل جدًا الحصول على تصريح بحلول تموز/ يوليو".

وأعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "لا ينبغي أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا.

واعتبر شاهين إنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60% من الأوروبيين بحلول نهاية أيار/مايو أو خلال حزيران/ يونيو فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميًا" سوف "يمتد إلى جزء كبير من السكان".

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#لقاح كورونا
#فيروس
#فعالية
#الطفرة الهندية
#أوغور شاهين

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