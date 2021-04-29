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"موديرنا": إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 14:09

"موديرنا": إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

تسعى مجموعة "موديرنا" الأميركية، إلى إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العام 2022، من خلال الاستثمار في خطوط إنتاجها، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الخميس.

وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال مثل "فايزر"/ "بايونتيك"، رفعت أيضا توقعاتها لعام 2021 وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.

وتعتزم "موديرنا" خصوصا الاستثمار في مرافق المجموعة السويسرية "لونزا"، أحد الموردين الرئيسيين في قطاع الأدوية، و"روفي" الإسبانية التي تقوم بتعبئة القوارير.

ولم تكشف كلفة هذه العمليات التي ستمولها المجموعة.

وقال مدير "موديرنا" في أوروبا، دان ستانر للقناة السويسرية العامة "آر تي إس 1"، اليوم: "نحن نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة، ونرى أن الفيروس يتحور، ونشهد ظهور متحورات جديدة (...) علينا أن نتخذ زمام المبادرة لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

وستبدأ هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها نهاية العام 2021 وبداية العام 2022.

وأعلنت "لونزا" صباح اليوم، أنها ستنشئ ثلاثة خطوط إنتاج إضافية في موقعها في فياج في مقاطعة فاليه السويسرية، ما يتيح مضاعفة إنتاج المواد اللازمة لتصنيع لقاح موديرنا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#موديرنا
#فيروس كورونا
#خطوط إنتاج
#لقاحات كورونا

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