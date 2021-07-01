الطفرة الهنديّة لكورونا: جرعتا لقاح تحميان منها... وارتباط بشهادة السفر الأوروبيّة

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تحميان من المتحورة "دلتا" للفيروس، سريعة الانتشار.

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي، إن الوكالة ومقرها أمستردام، "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وأضاف: "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا".

رجل ألماني يتلقى اللقاح (أ ب)

وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: "فايزر"/ "بايونتيك" و"موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون".

ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا مجدّدًا

وفي سياق ذي صلة، أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا، بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّرا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أنه "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

وبحسب المنظمة الأممية، ارتفع عدد الإصابات الأسبوع الماضي بنسبة 10% في منطقة أوروبا التي تتضمن 53 بلدا ومنطقة، "بسبب زيادة الاختلاط والرحلات والتجمّعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

لقاح "أسترازينيكا" (أ ب)

وقال كلوغه إن "هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة، نسخة متحوّرة مقلقة - هي المتحوّرة "دلتا" - وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".

وتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثّل المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آب/ أغسطس.

"دلتا" تخيّم على شهادة السفر الأوروبيّة

وفي سياق ذي صلة، دخلت شهادة كوفيد التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيّز التطبيق، اليوم الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف، لكن تفشي المتحورة "دلتا" الأكثر عدوى يهدد بالحد من استخدامها.

وتظهر الوثيقة الأوروبية المكونة بشكل أساسي من رمز استجابة سريعة (كيو آر) بصيغة ورقية أو رقمية على الهواتف المحمولة، إن كان حاملها تلقى أحد اللقاحات المرخّصة في الاتحاد الأوروبي، أو أنه تعافى مؤخرا من الإصابة بالفيروس أو أجرى فحص كوفيد بنتيجة سلبية.

وبموجب قانون الاتحاد، تعني الشهادة انتهاء الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي وإجراء مزيد من الفحوص عند السفر بين دوله الـ27 أو أربع دول أوروبية أخرى مرتبطة به هي آيسلندا والنرويج وسويسرا ولشتنشتاين.

إجراءات مشددة للحد من تفشي كورونا بأوروبا (أ ب)

وارتبطت جميع دول التكتل بالشهادة الرقمية الخميس، باستثناء إيرلندا، التي تعرّضت لهجوم إلكتروني استهدف خدمة الصحة لديها في أيار/ مايو، لكنها تنوي العمل بها اعتبارا من 19 تموز/ يوليو.

لكن تفشي نسخة كورونا المتحورة "دلتا" التي رصدت أول مرة في الهند وبدأت تتفشي بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي إلى صدور قرار بتعليق العمل بالشهادة.

وأعلنت ألمانيا بالفعل حظر دخول المسافرين القادمين من البرتغال، حيث باتت المتحورة دلتا مهيمنة. واستثنت فقط مواطنيها والمقيمين في ألمانيا في حال خضعوا إلى حجر صحي لأسبوعين.

وأثار قرار برلين حفيظة بروكسل إذ قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه ريندرز: "علينا تجنّب قرارات حظر السفر" ضمن الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه كان يتعيّن على ألمانيا التشاور مع شركائها أولا.

ويثير ارتفاع عدد الإصابات بدلتا بشكل كبير في بريطانيا، العضو السابق في الاتحاد الأوروبي، حيث معدل الإصابات منذ أسبوعين أعلى بسبع مرّات من ذاك المسجّل في التكتل، قلقا واسعا في القارة.

وشددت البرتغال وإسبانيا ومالطا فجأة الأسبوع الجاري القيود على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، رغم أن البلدان الثلاثة أكدت بأنها ستستقبل البريطانيين الملقّحين بالكامل.