مستشفى الناصرة الإنجليزي ينظم مؤتمرا حول العلاج في أقسام الطوارئ

نظم مستشفى الناصرة الإنجليزي بالشراكة مع المركز الطبي "رمبام" مؤتمرا حول موضوع الطوارئ (التراوما) بحضور المئات من مديري الأقسام، والطواقم الطبية من كافة مستشفيات البلاد، وذلك في فندق "غولدن كراون" بمدينة الناصرة، أمس الخميس.

وافتتح المؤتمر مدير مستشفى الناصرة، بروفيسور فهد حكيم، مرحبا بالحضور، وقال إن "التعاون بين مستشفى الناصرة ورمبام هو ثمرة جهود مكثفة من الطرفين لإلقاء الضوء على أهمية قسم الطوارئ وأهمية إعطاء المصاب الذي يصل إلى المستشفى العلاج الصحيح وبأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "هذا المؤتمر هو من أجل إتاحة آخر المستجدات والمعلومات لكل العاملين في أقسام الطوارئ".

وقال مدير المركز الطبي رمبام، د ميخائيل هلبرطال، في كلمته إنه سعيد جدا بـ"التعاون بين مستشفى الناصرة والمركز الطبي رمبام".

وأضاف أن "هذا التعاون يصب بالتالي في مصلحة كل من يتوجه من المجتمع العربي لتلقي العلاج في مستشفى الناصرة"، مؤكدا أنه "يعمل على تعزيز هذا التعاون في العديد من المجالات".

وتولى عرافة المؤتمر الممرض المسؤول في غرف العمليات، تامر حيادري، كما تحدث في المؤتمر كل من: مدير مدير قسم الجراحة في مستشفى رمبام ورئيس اتحاد الجراحين في البلاد، بروفيسور يورام كلوغر، ومدير قسم الجراحة العامة في مستشفى الناصرة الإنجليزي، د. وسام عبود، ومدير قسم جراحة الطوارئ في المركز الطبي رمبام، د. هاني بحوث، ومدير قسم الطوارئ في مستشفى الناصرة الإنجليزي، د. نجيب نصر الله، ومدير قسم الطوارئ في مستشفى العائلة المقدسة، د. محمود عثاملة، والممرض المسؤول في قسم الطوارئ بمستشفى الناصرة الإنجليزي، وائل شومر، ومنسقة قسم الطوارئ في المركز الطبي رمبام، حن بن لولو، ومديرة قسم العظام في المركز الطبي إيخيلوف، د. أمل خوري، ومدير قسم الطوارئ في مستشفى زيف – صفد، د. ألكس بارسلبسكي، وممثل نجمة داود الحمراء، يوسي حلبي، ود. أحمد لهواني عن قسم الجراحة في مستشفى بوريا.

وأشار د. وسام عبود في كلمته إلى "وجود تعاون كبير بين مستشفى الناصرة الإنجليزي والمركز الطبي رمبام في العديد من المجالات، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء مجتمعنا".