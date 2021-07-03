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الصحة العالمية: سلالة "دلتا" منتشرة في نحو 100 دولة

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 17:31

الصحة العالمية: سلالة "دلتا" منتشرة في نحو 100 دولة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا الذي رصد لأول مرة في الهند، ينتشر في نحو 100 دولة ومنطقة.

وحسب ما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم، السبت، فإن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من أن سلالة دلتا تنتقل بسهولة أكبر، وأنه تم رصدها في 98 دولة على الأقل.

ووصف غيبريسوس سلالة دلتا بـ"الخطيرة" وأنها مستمرة في التحور.

وبحلول آب/ أغسطس المقبل، من المتوقع أن يصبح متحور "دلتا" هو السائد في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم رفع القيود في أنحاء القارة، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#دلتا
#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة العالمية

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