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التطعيم ضدّ كورونا يتجاوز 3 مليارات و250 مليون جرعة

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 17:50

التطعيم ضدّ كورونا يتجاوز 3 مليارات و250 مليون جرعة
تطعيم في أوغندا (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

تجاوزت حصيلة الجرعات المستخدمة في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، الأربعاء، 3 مليارات و250 مليونا.

وبحسب موقع "Ourworldindata.org"، حلت الصين في المركز الأول بمليار و320 مليون جرعة، ثم الهند بـ361 مليونا، والولايات المتحدة 330 مليونا، والبرازيل بـ106 ملايين.

وجاءت بريطانيا خامسة بـ79 مليون جرعة، تلتها ألمانيا 77 مليونا، وفرنسا 56 مليونا، ثم تركيا في المركز الثامن بأكثر من 55 مليونا.

واحتلت إيطاليا المركز التاسع، تليها اليابان، والمكسيك، وإندونيسيا، وإسبانيا، وروسيا، وكندا، وبولندا، وتشيلي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، وصل عدد عمليات التطعيم إلى 55 مليونا و14 ألفا و798، لتبلغ النسبة 64.2 بالمئة.

ووصل عدد الحاصلين على جرعتي اللقاح في تركيا 16 مليونا و142 ألفا و509، والحاصلين على الجرعة الأولى فقط 36 مليونا و740 ألفا و922.

ووفق موقع "ورلدوميتر"، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 185 مليونا 428 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و10 آلاف.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#لقاحات كورونا

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