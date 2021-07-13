  2. صحة
  3. صحة

تحذير من الإصابة باضطراب عصبي نادر لمن تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون"

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 09:08

تحذير من الإصابة باضطراب عصبي نادر لمن تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون"
عرب ٤٨

حذّرت وكالة الأدوية الأميركية، الإثنين، من "ازدياد خطر" الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لكوفيد-19.

وأوضحت السلطات الصحّية الأميركية أنّ مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة.

وأضافت أنّه من أصل هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأُدخل 95 المستشفى لتلقّي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

ومتلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبّب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيًا، وهو يبدأ غالبًا في الساقين ويصعد أحيانًا إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة.

ويصيب هذا المرض سنويًا ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

ويمثّل هذا التحذير نكسة للقاح "جونسون آند جونسون" الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، قبل أن يعلّق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في نيسان/ أبريل إثر تقارير عن إصابة نساء تلقّين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

وخلصت السلطات الصحّية في نهاية المطاف إلى أنّ فوائد هذا اللّقاح تفوق مخاطره.

وواجه لقاح "جونسون آنذ جونسون" مشكلة أخرى في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو إثر حادثة تلوّث وقعت في أحد مصانع إنتاجه وأدّت إلى إتلاف 15 مليون جرعة منه.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جونسون آند جونسون
#متلازمة غيلان باريه
#خطر الإصابة

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"فاو" تحذر من آثار كورونا "طويلة الأمد" على الجوع
"فاو" تحذر من آثار كورونا "طويلة الأمد" على الجوع

2021-07-12

كورونا عالميا: 3.39 مليارات تلقوا جرعة من اللقاحات
كورونا عالميا: 3.39 مليارات تلقوا جرعة من اللقاحات

2021-07-11

الصحة العالمية تؤكد: صلة "محتملة" بين التهاب عضلة القلب ولقاحات كورونا
الصحة العالمية تؤكد: صلة "محتملة" بين التهاب عضلة القلب ولقاحات كورونا

2021-07-10

الأكثر قراءة

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

يورو 2020: المنتخب الإيطالي بطلا للمرة الثانية في مسيرته

2021-07-12
الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية

الأردن: سجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاما بقضية "الفتنة"

2021-07-12
إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

إثر وفاة ابنتها.. حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأسيرة جرار من سجون الاحتلال

2021-07-12
وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت

وزارة الأمن الإسرائيلية استخدمت "كاكال" بصفقات أراضي مزورة بالضفة للمستوطنين

2021-07-12
توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي ليعقوب أبو القيعان

2021-07-12