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الصحة العالمية توصي بلقاح ضد الملاريا

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 22:09

الصحة العالمية توصي بلقاح ضد الملاريا
(أ ب)
عرب ٤٨

أوصت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحافي "هذه لحظة تاريخية. لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا".

وأضاف أن "استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل عام".

ويعمل لقاح "آر تي أس، أس" "RTS,S" ضد طفيلي ينقله البعوض ويعد أكثر الطفيليات فتكًا في العالم والأكثر انتشارًا في أفريقيا.

ويعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لأفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260,000 طفل دون سن الخامسة كل عام، ولا سيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا "على مدى قرون، أرقت الملاريا إفريقيا جنوب الصحراء وتسببت في معاناة هائلة".

وأضاف "لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع".

منذ عام 2019، بدأت ثلاثة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء هي غانا وكينيا وملاوي في استخدام اللقاح في مناطق مختارة حيث يكون انتقال الملاريا معتدلًا إلى شديدًا.

بعد عامين من بدء أول اختبار على أرض الواقع لهذا اللقاح في العالم، أمكن إعطاء 2,3 مليون جرعة منه.

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#الصحة العالمية
#لقاح
#الملاريا
#أفريقيا

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