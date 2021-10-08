  2. صحة
  3. صحة

دراسة: كيف تأثرت نفسية الأطفال من جائحة كورونا؟

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 16:56

دراسة: كيف تأثرت نفسية الأطفال من جائحة كورونا؟
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

بينت دراسة جديدة أن زيادة الاضطرابات النفسية بين الأطفال على مستوى العالم سببها سياسة الإغلاق المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية الدولية اليوم، الجمعة، بيانات "متتبع أكسفورد للاستجابة الحكومية لكوفيد- 19" التي جرى استخلاصها من نتائج استطلاعات شملت أكثر من 13 ألف طفل في 46 دولة، أن الإغلاق تسبب في زيادة حالات الاكتئاب والخوف والشعور بالوحدة وحتى إيذاء النفس بين شريحة الأطفال.

ووفقا للبيانات فإن 83% من الأطفال شكوا من زيادة المشاعر السلبية لديهم بسبب الجائحة، إذ ظهرت هذه المشاعر بقوة أكبر بين 96% بعدما جرى إغلاق المدارس لفترة أكثر من 17 أسبوعا.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 50% من حالات الأمراض النفسية بين الأطفال لم تخضع للعلاج في الدول الصناعية؛ وتتراوح النسبة بين 76%-85% في الدول النامية.

وذكرت رئيسة قسم الصحة النفسية في منظمة "أنقذوا الأطفال"، ماري دال، أن "إجراءات كورونا مهمة لاحتواء انتشار الجائحة، لكن العزلة الاجتماعية يمكن أن تسبب القلق والاكتئاب لدى الأطفال. إذا لم يلق هذا استجابة، يمكن أن تنشأ عنه عواقب طويلة الأجل، حتى لو تم رفع القيود".

وحسب الدراسة، فقد عاش الأطفال منذ بداية الجائحة في عام 2020 في ظل عمليات إغلاق أو قيود بقوة القانون لمدة 184 يوما في المتوسط، كما اضطر بعضهم في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل كندا، إلى البقاء في المنزل لمدة 13 شهرا (402 يوم)، وبلغ المتوسط 9 شهور في أوروبا، وفي الهند أمضى الأطفال ما لا يقل عن 100 يوم في المنزل.

وذكرت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الموافق بعد غد الأحد، أن عدم انتظام الدراسة عبر الإنترنت أدى أيضا إلى اضطراب روتين الحياة اليومية، وهو ما أثر أيضا على التفاعلات الاجتماعية والنوم، وبالتالي على عافية الأطفال.

وأوصت المنظمة جميع الحكومات بإعطاء الأولوية والاستثمار في الصحة النفسية والتعليم المنتظم للأطفال أثناء وبعد الجائحة.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#نفسية الأطفال

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة العالمية توصي بلقاح ضد الملاريا
الصحة العالمية توصي بلقاح ضد الملاريا

2021-10-06

الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر من كورونا
الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر من كورونا

2021-10-06

"يونيسيف": تحذيرات من تأثير كورونا على الصحّة العقليّة لدى المراهقين
"يونيسيف": تحذيرات من تأثير كورونا على الصحّة العقليّة لدى المراهقين

2021-10-05

الأكثر قراءة

عسفيا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

عسفيا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-10-07
أولمرت: حصلنا على معلومة بأن أراد

أولمرت: حصلنا على معلومة بأن أراد "لم ينقل إلى إيران بتاتا"

2021-10-07
علاقات بينيت وغانتس وصلت للحضيض بعد كشف عملية الموساد

علاقات بينيت وغانتس وصلت للحضيض بعد كشف عملية الموساد

2021-10-07
عضو الكنيست السابقة كوليت أفيطال تتهم بيرس بالتحرش جنسيا بها

عضو الكنيست السابقة كوليت أفيطال تتهم بيرس بالتحرش جنسيا بها

2021-10-07
فوز الروائي التنزانيّ عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب

فوز الروائي التنزانيّ عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب

2021-10-07