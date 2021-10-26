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تقرير: الكورونا كشفت عن عالم غير متساو وغير مسؤول

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 13:51

تقرير: الكورونا كشفت عن عالم غير متساو وغير مسؤول
كورونا - توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

حذّر مرصد الصحّة العالمي في تقرير صدر اليوم، الثلاثاء وبعد مرور سنة ونصف السنة على جائحة كورونا، من أن العالم لم يقم بتحركات كثيرة ولم يتعلّم من أخطائه وخلص التقرير إلى أن الوباء كشف عن عالم "غير متساو، ومنقسم وغير مسؤول".

وندّد مجلس مراقبة التأهب العالمي، وهو هيئة مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء.

وقال المجلس "إذا كانت السنة الأولى من وباء كوفيد-19 تحددت بفشل جماعي في أخذ الاستعداد على محمل الجد والتصرف بسرعة على أساس العلم، فان السنة الثانية اتسمت بتفاوت عميق وفشل قادة في فهم ترابطنا والتحرك على هذا الأساس".

ونُشِر هذا التقرير خلال القمة العالمية للصحة في برلين ويأتي فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من خمسة ملايين في العالم بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات قد تكون أعلى بمرتين أو ثلاث مرات، ونظرًا لارتفاع عدد الوفيات المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بكورونا.

ويأتي ذلك في إطار من التفاوت الكبير بين المناطق الغنية والفقيرة في مجال معدلات التلقيح.

وقالت مديرة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو - إيويلا في مطلع الشهر إنه من أصل ست مليارات جرعة لقاح أعطيت في العالم، فقط 1.4% كانت لسكان تلقوا اللقاح بالكامل في دول فقيرة.

وقال الرئيس المشارك لمجلس المراقبة الحاج آس سي في مقدمة التقرير إن "التقدم العلمي خلال كوفيد-19 وخصوصًا سرعة تطوير اللقاحات، تعطينا دافعا لكي نكون فخورين".

وأضاف الحاج آسي الخبير في مجال المساعدة الإنسانية "لكن يجب أن نشعر بعار شديد في مواجهة المآسي المتعددة- إدخار اللقاحات والنقص الكارثي في الأكسجين في الدول ذات الدخل المحدود وجيل أطفال حرموا من التعليم وانهيار اقتصادات وأنظمة صحية هشة".

وتابع أن ملايين الوفيات الناجمة عن الوباء "ليست لا عادية ولا مقبولة لكن للأسف هناك أدلة قليلة جدا على اننا استخلصنا العبر اللازمة من هذا الوباء".

وأضاف "لا يزال يموت آلاف الأشخاص يوميا لكن العالم يتحدّث ويتصرّف وكأن الوباء قد انتهى".

وكان المجلس أعلن في 2020 أن الوباء كشف إلى أي حدّ كان العالم غير مستعدّ لمثل هذه الكوارث رغم التحذيرات التي أفادت بأن أوبئة كبرى لا يمكن تجنبها.

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#مرصد الصحة العالمي

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