  2. صحة
  3. صحة

لجنة الطوارئ بالصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 20:39

لجنة الطوارئ بالصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨

أكدت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وباء كورونا لم ينته بعد، فيما دعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا برئاسة الفرنسي، ديدييه حسين، كل 3 شهور لتقييم الوضع الوبائي.

بعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانًا الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كورونا، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 كانون الثاني/ يناير 2020، المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء. وهو ما فعله.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر الثلاثاء إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التلقيح للرحلات الدولية نظرا إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

كما تطلب من الدول "الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ" من منظمة الصحة العالمية.

حتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ولقاح حونسون أند جونسون بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا.

من المتوقع اتخاذ قرار قريبًا بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.

بودكاست عرب 48

#الصحة العالمية
#كورونا
#فيروس كورونا
#لقاح

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: الكورونا كشفت عن عالم غير متساو وغير مسؤول
تقرير: الكورونا كشفت عن عالم غير متساو وغير مسؤول

2021-10-26

مدير الصحة العالمية: أدوات مكافحة كورونا لم تستخدم بحكمة
مدير الصحة العالمية: أدوات مكافحة كورونا لم تستخدم بحكمة

2021-10-24

FDA: فوائد لقاح "فايزر" للأطفال تفوق مخاطره
FDA: فوائد لقاح "فايزر" للأطفال تفوق مخاطره

2021-10-23

الأكثر قراءة

تقرير: هؤلاء هم

تقرير: هؤلاء هم "عملاء الموساد" في تركيا وهذه أدوارهم

2021-10-25
السودان: الجيش يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ

السودان: الجيش يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن حالة الطوارئ

2021-10-25
دعم إسرائيلي للانقلاب في السودان:

دعم إسرائيلي للانقلاب في السودان: "البرهان أقرب إلى التطبيع"

2021-10-25
وفاة امرأة من تل السبع: تمديد اعتقال 3 أشخاص بينهم زوجها

وفاة امرأة من تل السبع: تمديد اعتقال 3 أشخاص بينهم زوجها

2021-10-25
متابعة دوليّة للتطورات في السودان:

متابعة دوليّة للتطورات في السودان: "قلق" غربيّ وعربيّ ورفض أمميّ للانقلاب

2021-10-25