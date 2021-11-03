منظمة الصحة تمنح موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الهندي

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية المضاد لكورونا.

ويعدّ هذا اللقاح الفعال بنسبة 78%، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سنّ 18 عامًا. وبحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية. وأوضحت أنه يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصًا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه".

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيانها إنها سمحت باستخدام عقار "كوفاكسين" الذي قدمته شركة "بهارات" للتكنولوجيا الحيوية الهندية. هذا الإجراء يجعل اللقاح ثامن لقاح معدّ لكورونا يُمنح الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية.

ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة على اللقاحات التي تصنعها "أسترازينيكا"، و"سيروم" في الهند، و"فايزر"، و"موديرنا". ، و"جنسون آند جنسون"، والمستحضرات الصيدلانية الصينية "سينوفارم" و"سينوبايك".