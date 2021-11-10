"فايزر" تطلب من "إف دي إيه" ترخيص الجرعة الثالثة للبالغين فوق 18 عاما

قدّمت شركة "فايزر"، أمس الثلاثاء، طلبًا للسلطات الصحّية الأميركية للترخيص له بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحه المضادّ لفيروس كورونا لجميع البالغين أكثر من 18 عامًا.

وكانت شركة "فايزر" قد نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نتائج تجربة سريرية أجريت على 10 آلاف شخص وأظهرت أنّ الجرعة المعزّزة من لقاحها فعّالة بنسبة 95.6%في الوقاية من الإصابة بأعراض المرض.

وبناءً على هذه الدراسة، طلبت فايزر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه"، أمس الثلاثاء، تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ الممنوح للقاحها بالبلاد.

والتصريح الحالي يحصر إعطاء الجرعة الثالثة منه بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا إذا ما كانوا يواجهون خطر الإصابة بأحد الأشكال الحادّة من المرض أو معرّضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عملهم.

وسبق لدول عديدة أخرى أن سمحت بإعطاء جرعة معزّزة من أحد اللّقاحات المضادة لفيروس كورونا لتعزيز مناعة أولئك الذين تم تلقيحهم والتي يبدو، وفقًا لبعض الدراسات، أنّها تتضاءل بعد بضعة أشهر.

وفي أوروبا، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية في بداية تشرين الأول/ أكتوبر من حيث المبدأ على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاح "فايزر بيونتيك" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وتركت للدول الأعضاء في الاتّحاد الحرية لأن يقرّر كلّ منها على حدة الفئات السكّانية المؤهّلة للحصول على هذه الجرعة الثالثة.

وعلى سبيل المثال فقد قرّرت فرنسا إعطاء الجرعة الثالثة للمقيمين في دور المسنّين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص المعرّضين بشدّة لخطر الإصابة بأعراض خطرة.