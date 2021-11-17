15 فائدة لفاكهة الرُمّان

تُقيَّم فاكهة الرّمان على أنها واحدة من أكثر الفواكه الصحيّة لما تحتويه من مكوّنات تحفظ الصحة والشفاء، ويكتمل نمو زهرة الرمان في فصل الخريف.

قدّمت أخصائية التغذية دينا بي ديلي، من جامعة موغلا، صدقي كوتشمان، مجموعة من الفوائد التي يحتويها الرمان.

وفي بداية حديثها قالت: "يحتوى الرمان على كثير من مضادات الأكسدة أكثر بمقدار ثلاث مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، فهو غنى بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الأمراض".

وأضافت: "ثمار الرمان غني بفيتامينات عديدة ضرورية للجسم مثل А, В1, В2, В3, В5, В6, Е, С والعناصر المعدنية كالبوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والمنغنيز وغيرها".

وزادت: "الأهم من هذا احتواؤه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات المضادة للالتهابات والسرطان والمحفزة لمنظومة وتقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وفيما يلي الفوائد التي تحدثت عنها الطبيبة:

1- تعتمد البشرة بشكل كبير على الكولاجين من أجل أن تبقى ناعمة ومشرقة، والرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

2- تحتوى بذور الرمان على مادة البوليفينول، إحدى مضادات الأكسدة القوية، ويحتوى عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى.

3- استخدام الرمان كعلاج للإسهال، ويمكن استخدام مسحوق قشور الرمان البيضاء في علاج الإسهال، فهي تحسن عمل المعدة والأمعاء، كما أنها تعزز من نمو البكتيريا المفيدة للجسم في الأمعاء.

4- المساهمة في الوقاية من السرطانات حيث أثبتت أبحاث أن الرمان يعيق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطان الدم أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

5- تحسين القوى العقلية والوقاية من الزهايمر الذي يحدث لدى كبار السن بسبب تراكمات من بروتين الأميلويد في المخ، وتبين بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا البروتين، وبفضل مضادات الأكسدة في عصيره وتركيزها العالي يتأخر تقدم الزهايمر والخرف وتُحفظ الذاكرة.

6- الرمان مضاد للاكتئاب واليأس ويرجع ذلك إلى المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، ما يجعل تأثيره إيجابيا على هرمون الاستروجين ومستقبلات السيروتونين في الدماغ، وبالتالي يخفف من مشاعر اليأس والاكتئاب لدى الإنسان.

7- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي إذ يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الالتهابات المعوية، لذا يمكن أن يكون مفيدًا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

8- عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات المزمنة حيث تكتسب حبات الرمان لونها الأحمر من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة مما يؤدي لمنع تلف الخلايا والتخفيف من الالتهاب المزمن الذي يشمل كلا من أمراض القلب والسرطان والسكري.

9- يحتوي زيت بذور الرمان على حمض البونيك، الذي يجعل الشعر قويًا وسميكًا وصحيًا، ويساعد شرب عصير الرمان في تقوية بصيلات الشعر، كما أنه يُحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس.

10- تخفيف آلام التهاب المفاصل حيث تساعد المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع التهاب المفاصل وتلف الغضاريف، وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

11- عصير الرمان يقلل أمراض القلب و خفض الكوليسترول، ولاحتوائه على مواد قوية مضادة للأكسدة تمنع من تراكم الصفائح الدموية وتخفف من ارتفاع ضغط الدم.

12- يكافح الشيخوخة إذ يحتوي أيضا على مركبات "بونيكالجين" معروفة بقدرتها على حماية الجسم من تلف الخلايا والملوثات المسببة للشيخوخة.

13- تعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال التخلّص من البكتيريا التي توجد في اللثة وبذلك يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

14- للرمان فائدة كبيرة في إذابة الدهون الموجودة بالجسم، فهو لا يحرقها لكنه يحفز الجسم على حرق الدهون، وتناول الرمان يوميًا ضمن حمية غذائية بها نسبة بروتين جيدة يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخسيس.

15- يفيد عصير الرمان في الحمل وبعد الولادة.