"فايزر": فعالية لقاحنا بقيت 100% لدى المراهقين بعد 4 أشهر على الجرعة الثانية

أعلنت مجموعتا "فايزر" و"بايونتيك"، اليوم الإثنين، أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بقي فعالا بنسبة 100% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية.

وأضافت الشركتان أن البيانات الجديدة التي تضم 2228 مشاركا في التجربة، ستساهم في دعم طلبهما الحصول على الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

ولم تتمّ ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة لدى الأفراد الذين جرت متابعتهم ستة أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا في بيان "نظرا إلى أن المجتمع الصحي العالمي يعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في كل أنحاء العالم، فإن هذه البيانات الإضافية توفر مزيدا من الثقة في ملف سلامة اللقاح وفعاليته لدى المراهقين".

وأضاف: "هذا مهم خصوصا لأننا نرى ارتفاع معدل الإصابات بكوفيد-19 لدى هذه الفئة العمرية في بعض الأماكن، بينما تباطأت وتيرة التلقيح. نتطلع إلى مشاركة هذه البيانات مع الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير وجهات ناظمة أخرى".

وحصل اللقاح على "تصريح للاستخدام الطارئ" للمراهقين في الولايات المتحدة في أيار/ مايو ويخطط المختبران للحصول على الموافقة الكاملة في وقت قريب. وأعطيت الموافقة الكاملة للقاح فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وأكثر.

ومن بين المشاركين في التجرية البالغ عددهم 2228 فردا، تبين إصابة 30 بكوفيد- 19، مصحوبا بأعراض، وجميعهم كانوا ضمن المجموعة التي أعطيت دواء وهميا.