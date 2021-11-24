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منظمة الصحة العالميّة: اللقاحات تقلّل انتقال عدوى كورونا بنسبة 40%

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 22:36

منظمة الصحة العالميّة: اللقاحات تقلّل انتقال عدوى كورونا بنسبة 40%
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تقلّل بنحو 40%، انتقال المتحورة "دلتا" المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

وحضّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.

وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 60%من الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 مجددا في أوروبا.

وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها المنهكين.

وأضاف: "نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون الى اتباع أي اجراءات وقائية"، موضحا "اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل".

وتابع: "تشير البيانات إلى أنه قبل وصول المتحورة دلتا، قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو 60%. ومع دلتا انخفضت النسبة إلى نحو 40%".

وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بعدما أزاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

ومن بين 845 ألف سلالة تم تحميلها على مبادرة "غيسيد" العلمية، وهي قاعدة بيانات مفتوحة لسلالات فيروسات الإنفلونزا وكوفيد، مع عينات تم جمعها في آخر 60 يوما، فإن 99,8 بالمائة منها تعود إلى سلالة دلتا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي عن الأوبئة.

وقال تيدروس: "إذا تلقى الفرد اللقاح فسيكون أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة والوفاة، لكن لا يزال معرّضا لخطر الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقول هذا بشكل أوضح: حتى لو تلقى الشخص اللقاح، يجب أن يستمر باتخاذ الإجراءت الوقائية لمنع إصابته، وإصابة شخص آخر يمكن أن يموت".

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#فيروس كورونا
#متحورة دلتا
#جائحة كورونا
#كوفيد- 19

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