رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

بدأت شركة "فايزر" العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكورونا تستهدف متحورة "أوميكرون"، في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليًا فعّالًا في الحماية من هذه النسخة الجديدة، حسبما أعلن رئيس الشركة، ألبير بورلا، مساء اليوم، الإثنين.

وقال بورلا في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب أفريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مُقلقة".

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ثلاث جرعات من اللقاح الحالي، "ستحمينا من السلالة الجديدة"، في إشارة إلى متحورة "أوميكرون".

وأضاف "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع". وسيلزم ذلك القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي تمّ تطويرها مع شركة "بايونتيك" الألمانية، في مواجهة أوميكرون.

لكن "إذا كان اللقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد".

وابتكرت فايزر سابقًا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات دلتا وبيتا، إلّا أنهما لم تُستخدما.ؤوأكّد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدي في غضون 95 يومًا".

وشدّد على أن الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل. وأكد بورلا أنه "واثق جدًا" من اللقاح الموزّع حاليًا "لأننا تمكّنّا من الوصول إلى المزيج الجيد منذ البداية".

وأشار إلى أن القرص المضاد لكورونا الذي طوّرته فايزر لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89% لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، "تمّ تطويره مع فكرة" أن متحورات للفيروس قد تظهر.

وقال "أنا واثق جدًا جدًا من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها متحورة أوميكرون". وتابع أنه "يجب أن نتذكّر... أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج" يتيح انخفاض نسبة المصابين بكورونا، والذين يدخلون المستشفى من عشرة إلى شخص واحد فقط.

وكانت شركة "موديرنا" قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها تنوي تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من متحورة أوميكرون.

"سبوتنيك" قد يكون فعالا ضد أوميكرون

كما أعلن مصنع لقاح "سبوتنيك" الروسي، اليوم الإثنين، أن اللقاح قابل للتعديل لمكافحة متحورة "أوميكرون".

وقال معهد غماليا وصندوق الاستثمار الروسي المباشر الذي مول "سبوتنيك في" ونسخته ذات الجرعة الواحدة "سبوتنيك لايت"، إن اللقاح الحالي من شأنه أن يكون فعالا ضد السلالة المتحورة الجديدة.

وأضاف في بيان "بالرغم من ذلك، بدأ معهد غماليا - بناء على بروتوكولات التطوير الفوري لنسخ اللقاح لمواجهة المتحورات المقلقة - في تطوير نسخة جديدة من لقاح سبوتنيك لتناسب أوميكرون".

وتابع رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن المعهد "يعتقد أن سبوتنيك في وسبوتنيك لايت سيحيدان أوميكرون، إذ أنهما حققا أعلى فعالية ضد متحورات أخرى". وأوضح أنه إذا احتاج الأمر لتعديل، فقد تكون النسخة الجديدة من "سبوتنيك في" جاهزة للإنتاج خلال 45 يوما.

وأضاف أنه يمكن أيضا تقديم مئات الملايين من جرعات معززة من سبوتنيك ضد أوميكرون للأسواق الدولية بحلول 20 شباط/ فبراير 2022، على أن تتاح أكثر من 3 مليارات جرعة في 2022.