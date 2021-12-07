مسببات صداع الرأس و15 علاجا طبيعيا له

يعاني أكثر من 50% من سكان العالم البالغين من آلام الرأس في حياتهم اليومية، ويعتبر الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية انتشارا.

ويكون الصداع عادة أحد أعراض الأمراض التالي؛ التهاب الجيوب الأنفية والسكتة الدماغية أو الرضية، وكذلك أورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية، أو نتيجة خلل في النظام الغذائي اليومي، أو حسب بيئة العمل والمنزل.

ويشير الصداع إلى أن الجسم يفتقد شيئًا ما، أو ربما يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة أو شرب بعض الماء أو تغيير نوع الطعام وطريقة تناوله.

يُقدّم الطبيب المتخصص في أمراض الأطفال بمستشفى "ميديكال بارك"، مختار فاتح بي ديلي، مجموعة من النصائح الغذائية المتعلقة بتخفيف آلام الصداع وأنواع هذه الآلام.

وقال بي ديلي في مستهل كلامه "للأناضول": "من أجل علاج الصداع لابد من معرفة أنواعه والأسباب الكامنة وراءه".

وأضاف: "على الرغم من وجود أكثر من 150 نوعًا مختلفًا من الصداع، لكن هناك 6 أنواع لدى الإنسان تعد أكثر شيوعًا".

وفيما يلي أنواع الصداع:

1- الصداع النصفي "الشقيقة":

يتميز هذا النوع من الصداع باستمراره من بضع ساعات إلى بضعة أيام وعادة ما يحدث مرة واحدة أو أكثر في الشهر ويكون على شكل ألم نابض، يتركز في أحد جانبي الرأس، يتعاظم عند ممارسة النشاط الجسماني، يصحبه أحيانا الغثيان والتقيؤ والتحسس من الضوء والضوضاء أو الروائح والشعور بالدوار، وتشوش الرؤية.

2- الصداع العنقودي القوي والمتكرر:

يرتبط بواحد أو أكثر من العلامات والأعراض التي تظهر حول منطقة العين، على غرار سيلان الدموع واحمرار العينين وأعراض في منطقة الأنف مثل الاحتقان والإفرازات، وتكون الإصابة به عدة مرات في اليوم.

3- الصداع الارتدادي:

يحدث نتيجة للإفراط في تناول بعض الأدوية، ما يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع يوميا، ولذلك ينصح بالابتعاد عن تناول الأدوية بإفراط شديد.

4- صداع نتيجة الإجهاد وتعب العينين:

قد تحدث إصابة العينين بالتعب والإجهاد آلامًا في الوجه والجبهة نتيجة وجود خلل بصري في عملية الرؤية أو نتيجة القراءة لفترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر والتلفاز.

5- الصداع النفسي:

الحالة النفسية السيئة هي من أهم أسباب حدوث الصداع النفسي الذي يتسبب في شعور الشخص بوجود شيء ضاغط حول الرأس مع الإحساس بألم خفيف أو متوسط الشدة يطوق الرأس.

6- صداع نتيجة ارتفاع ضغط الدم:

يصيب هذا الصداع الأشخاص الذين لديهم مشاكل ارتفاع ضغط الدم المزمنة، ومن أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد آلام تطوق الرأس وتكون شديدة صباحًا، لكنها تخف مع مرور ساعات النهار وعلاجها يتم بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والعودة به إلى مستواه الطبيعي.

وفيما يلي 15 علاجًا طبيعيًا لتخفيف أعراض الصداع

1- نظام غذائي خال من الغلوتين: عند تناول من لديه حساسية الغلوتين هذه المادة فإن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

2- الفواكه: خاصة الموز حيث تحتوي الفواكه مثل التفاح والأفوكادو والأناناس الطازج على نسبة عالية من الماء، علما بأن الجفاف هو أحد أبرز أسباب الصداع، وتناول الموز لمقاومة الصداع هو الحل الأكثر شيوعًا والأسهل، نظرًا لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي هو أحد أكثر علاجات الصداع نجاحًا.

3- الحبوب والخبز المحمص: يُعتقد أن عدم انتظام مستويات السكر في الدم مرتبط بالصداع، ويمكن أن تساعد الكربوهيدرات الجيدة بطيئة الهضم في الحفاظ على توازنه في جسم الإنسان.

4- السمك الدهني واللحوم: مثل سمك السلمون والاسقمري أو السلمون المرقط والتونة على الأقل مرة اسبوعيا نظرًا لوجود أحماض "أوميغا3" الدهنية، حيث يمنع الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة ظهور الصداع النصفي.

5- الخضروات الورقية: خاصة السبانخ فهي مصدر غني بالمغنيسيوم، وهو فعال في علاج الصداع النصفي الشقيقة.

6- البطاطا المخبوزة: من أفضل الأطعمة لتهدئة الصداع، وذلك لغناها بالبوتاسيوم، حيث تعد من الطرق البسيطة المساعدة في تخفيف من أعراض الصداع.

7- الأعشاب: خاصة اليانسون والأقحوان والزنجبيل، وهي الأعشاب المخففة للتوتر والأرق، كما يمكن شرب خليط النعناع المجفف مع العسل والماء المغلي.

8- المكسرات والبذور والخضروات الطازجة: خاصة اللوز والكاجو وبذور السمسم الغنية بفيتامين "إي" والمساعد في تحقيق التوازن في مستويات هرمون الأستروجين، وكذلك الأرز البني والفاصوليا السوداء والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وتحمي الإنسان من الصداع النصفي.

9- البروكلي: مصدر من المصادر منخفضة الحساسية وغني جدا بالمغنيسيوم.

10- بذور الكتان: علاج شائع للصداع ذات الأسباب المتعددة وذلك لغناها بالأوميغا 3، وتساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي.

11- الحليب قليل الدسم: يعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على تقليل الصداع، خاصة إذا كان سبب الصداع هو الجفاف.

12- القهوة: شرط أن تكون بكميات صغيرة، حيث إن القهوة توفر راحة فورية من آلام الخفقان والصداع.

13- عصير العنب: أثبتت الدراسات أن هناك فوائد عديدة لعصير العنب، من بينها التخلص من آلام الصداع النصفي والكلي، ويجب أن يكون العصير طبيعيا وطازجا.

14- الثوم والبصل: تخثر الدم من أهم أسباب الصداع النصفي، لذا يستخدم الثوم لعلاج الصداع النصفي، وكذلك البصل لأنهما يعتبران من مميعات الدم.

15- تجنب الجفاف: المواد المسببة للجفاف في الجسم مثل القهوة بكثرة والمشروبات السكرية والكحول يمكن أن تحدث صداعًا قاتلًا، لذلك يجب إضافة الفواكه والخضروات المغذية إلى النظام الغذائي.

وختم الطبيب مختار فاتح بي ديلي بقوله: "الأطعمة التي تسبب الصداع يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان ومنها الكافيين، والمحليات الصناعية والكحول، والشوكولاتة، والجبن المسن مثل جبنة الفيتا وجبن البارميزان".

وأضاف: "وكذلك صلصة الصويا وصلصة الطماطم واللحوم المصنعة، مثل النقانق والأطعمة المجمدة والمالحة والمخللة والمخمرة مثل مخللات الخضار والفاكهة، حيث تحتوي على كميات عالية من التيرامين والهيستامين، ما قد يسبب الصداع لدى بعض الأشخاص".