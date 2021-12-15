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وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد لقاح "جونسون" كجرعة معززة

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 14:57

وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد لقاح "جونسون" كجرعة معززة
لقاح جونسون (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، الأربعاء، أن اللقاح الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا المستجد يمكن استخدامه كجرعة معززة ضد عدوى الفيروس.

وجاء في بيان للوكالة أن "منح الجرعة المعززة من لقاح جونسون يكون بعد شهرين على الأقل من الجرعة الأولى عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر"، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وتابعت "تظهر البيانات أن جرعة معززة من لقاح جونسون المضاد لكورونا أعطيت بعد شهرين على الأقل من الجرعة الأولى عند البالغين أدت إلى زيادة في الأجسام المضادة".

ويأتي إعلان وكالة الأدوية الأوروبية بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار المتحور "أوميكرون" بسرعة غير مسبوقة في معظم دول العالم.

وأكدت المنظمة أن أدلة أولية تشير أن اللقاحات المضادة لكروونا قد تكون أقل فاعلية في الحماية من "أوميكرون" الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

يشار إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" يتكون في الأساس من جرعة واحدة على خلاف لقاحات مثل فايزر وموديرنا.

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#لقاح جونسون
#وكالة الأدوية الأوروبية
#كورونا
#فيروس كورونا

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