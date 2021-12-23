دراستان: نسبة الاستشفاء بسبب "أوميكرون" أقلّ من "دلتا"

كشفت دراستان أجريتا في بريطانيا، ونُشرتا أمس الأربعاء، أن الاستشفاء بسبب الإصابة بالمتحورة "أوميكرون"، أقل احتمالا مقارنة بنظيرتها "دلتا".

ورحّب الخبراء بهاتين الدراستين الأوليتين، لكنهم التزموا الحذر، مشيرين إلى أن معدل انتقال الفيروس المرتفع قد يؤدي إلى المزيد من الأعراض الشديدة.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة الإسكتلندية، جيم مكمينامين للصحافيين: "إنه نبأ جيد مع وجود فروق دقيقة"، موضحا أنه يتحدث عن "فروق دقيقة لأن هذه الملاحظات مبكرة ولأنها مهمة من الناحية الإحصائية وتظهر انخفاضًا في احتمال دخول المستشفى".

وتناولت الدراسة الإسكتلندية، الإصابات المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، وصنفتها في مجموعتين: "دلتا" من جهة، و"أوميكرون" من جهة أخرى.

(توضيحية -"أ ب")

وسجلت الدراسة "انخفاض الاستشفاء جراء أوميكرون بنسبة الثلثين مقارنة بدلتا". كما أثبتت أن الجرعة المعززة توفر حماية إضافية كبيرة ضد العدوى المصحوبة بأعراض.

ولم تشمل هذه الدراسة المقتضبة أي شخص في المستشفى وتحت سن الستين، لكن معديها قالوا إنهم توصلوا إلى هذه النتيجة باستخدام وسائل إحصائية.

ولاحظت الدراسة الثانية التي جرت في إنجلترا، انخفاضا بالاستشفاء من "أوميكرون" بنسبة 20-25% مقارنةً بـ"دلتا"، وانخفاضا بنسبة 40-45% بالاستشفاء لليلة واحدة أو أكثر. ولم تشمل الدراسة الإسكتلندية سوى هذه الحالات.

ونبهت المشاركة في إعداد الدراسة الإنجليزية، أزرا غاني من "إمبريال كوليدج" لندن، قائلة إن "محدودية الاستشفاء بسبب المتحورة أوميكرون مطمئنة، لكن خطر الإصابة ما زال مرتفعا جدا".

وأضافت: "مع الجرعة المعززة، تستمر اللقاحات في توفير حماية أفضل ضد الإصابة والاستشفاء".

ولم يتم تقييم أي من الدراستين من قبل معاهد أخرى بعد، لكنهما تقدمان أدلة إضافية حول "أوميكرون".

ولم يتضح ما إذا كان الانخفاض في معدل الإصابات المصحوبة بأعراض شديدة التي لوحظت مع "أوميكرون" يعود إلى خصائص المتحورة، أو إنها تبدو أقل حدة لأنها تصيب مجموعات أكثر مناعة نظرا لتلقيهم اللقاح أو تعافوا من المرض.