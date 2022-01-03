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دراسة: لـ"أوميكرون" قدرة أكبر على مراوغة مناعة متلقّي اللقاح

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 20:18

دراسة: لـ"أوميكرون" قدرة أكبر على مراوغة مناعة متلقّي اللقاح
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨

تتمتّع "أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بقدرة أكبر على مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس، أكثر من المتحورة "دلتا"، ممّا يساعد في تفسير سبب انتشارها بسرعة أكبر، بحسب ما كشفت دراسة دنماركية نشرت الأسبوع الماضي، وأجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاغن.

ويسعى العلماء جاهدين للتوصل إلى معرفة ما إذا كانت "أوميكرون" تتسبب في حالة أقل خطورة من المرض، وإلى السبب في أنها أكثر نشرا للعدوى من المتحورة "دلتا" التي كانت سائدة قبلها.

وتتعدّد أسباب قدرة المتحورة على نشر العدوى أكثر من غيرها، منها طول الفترة التي تبقى خلالها في الجو، وقدرتها على الالتصاق بالخلايا ومراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

وبحسب الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، فإن "أوميكرون" أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 إلى 3.7 مرات من المتحورة "دلتا" بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس.

وأوضحت الدراسة أن "أوميكرون" تنتشر بسرعة أكبر، لأنها أفضل من المتحورة "دلتا" في مرواغة المناعة المكتسَبة باللقاح. كما توصلت الدراسة إلى أن احتمالات أن ينقل الحاصلون على جرعة معززة الفيروس لغيرهم أقل، أيا كانت السلالة، وذلك مقارنة بغير الحاصلين على الجرعة المعززة.

بودكاست عرب 48

#أوميكرون
#دلتا
#مناعة
#مراوغة المناعة

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