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الصحة العالميّة: تفشي "أوميكرون" قد يؤدي لمتحورات أكثر خطورة

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 23:49

الصحة العالميّة: تفشي "أوميكرون" قد يؤدي لمتحورات أكثر خطورة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بمتحورة "أوميكرون"، في أنحاء العالم، "يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها مسؤولة الطوارئ بمكتب المنظمة في أوروبا، كاثرين سمولوود، لوسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء.

وقالت سمولوود إن "الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي"، مضيفة "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحورات جديدة".

وأشارت إلى أن "أوميكرون متحورة قاتلة يمكنها التسبب بالوفاة... ربما بنسبة أقل بقليل من (متحورة) دلتا (السابقة)، لكن من يستطيع معرفة كيف ستكون المتحورة الجديدة".

ولفتت سمولوود أن "أوروبا سجلت أكثر من 100 مليون إصابة بكورونا منذ ظهور الوباء، وأكثر من 5 ملايين إصابة في الأسبوع الأخير من 2021، ما يفوق بكثير ما شهدناه في الماضي".

وزادت مسؤولة الطوارئ قائلة: "نحن في مرحلة خطيرة جداً، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد".

وأكدت أنه "على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل، على الأرجح، مع المتحورة أوميكرون مقارنة بدلتا، إلا أنه بشكل عام يمكن أن تمثل تهديدا أكبر بسبب عدد الحالات".

وذكرت سمولوود أنه "عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من الناس المصابين بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى وربما تؤدي إلى الوفاة".

ومنذ اكتشاف أوميكرون أول مرة في جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصلت المتحورة الانتشار في أكثر من 70 دولة، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".

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#أوميكرون
#فيروس كورونا

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