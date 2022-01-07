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"موديرنا": نرجّح الحاجة لجرعة معززة من لقاح كورونا بالخريف

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 13:54

"موديرنا": نرجّح الحاجة لجرعة معززة من لقاح كورونا بالخريف
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

رجّحت شركة "موديرنا" الأميركية للصناعات الدوائية احتياج العالم لجرعة معززة من اللقاحات المضادة لكورونا خلال الخريف المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يحتاج الناس إلى "جرعة معززة من لقاح كورونا هذا الخريف، مع تراجع فعالية اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتحدث بانسل في مؤتمر للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن "موديرنا تعمل على جرعة معززة تركز على متحور أوميكرون ولكن من غير المرجح أن تكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف: "ما زلت أعتقد أننا سنحتاج إلى تعزيزات في خريف عام 2022 وما بعده".

ومنذ اكتشافه منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتشر متحور أوميكرون من فيروس كورونا بسرعة هائلة في جميع أنحاء العالم في واحدة من أكبر موجات التفشي للفيروس منذ ظهوره نهاية عام 2019.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها 760 ألف إصابة بكورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، حسبما نقل موقع "ديسكلوز" الأميركي.

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#موديرنا
#فيروس كورونا
#لقاحات كورونا

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