دراسات: الجرعات المعززة توفر الحماية ضد "أوميكرون"

بيّنت دراسات نشرت اليوم، الجمعة، أن تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بإمكانه التصدي لمتحورة "أوميكرون".

وذكر مسؤولو صحة أنها أول دراسات أميركية كبرى تبحث في حماية اللقاح من "أوميكرون".

وتعكس الدراسات أبحاثا سابقة منها ما أجري في ألمانيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، والتي تشير إلى أن اللقاحات الحالية أقل فعالية في مواجهة "أوميكرون" مقارنة بسلالات متحورة سابقة من فيروس كورونا، لكن الجرعات التعزيزية تحسن الحماية بشكل ملحوظ أيضا.

ونظرت الدراسة الأولى في معدل إيداع المستشفيات وأجنحة الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في 10 ولايات أميركية من آب/أغسطس حتى الشهر الجاري.

ووجدت أن الفعالية في أقصى مستوياتها بعد 3 جرعات من لقاحي "فايزر" أو "موديرنا" في منع النقل إلى الطوارئ أو الرعاية العاجلة. وتراجعت نسبة الحماية من 94% خلال موجة المتحورة "دلتا" إلى 82% في موجة "أوميكرون". وكانت الحماية من جرعتين فقط أقل، خاصة إن مرت 6 أشهر على الجرعة الثانية.

وركزت الدراسة الثانية على حالة كورونا ومعدلات الوفيات في 25 ولاية أميركية من بداية نيسان/أبريل حتى عيد الميلاد. وتمتع الأشخاص الذين حصلوا على جرعات تعزيزية بأعلى مستوى من الحماية ضد فيروس كورونا، سواء خلال موجة "دلتا" أو "أوميكرون".

ونشرت الدراستان على الإنترنت على موقع المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونشرت دورية الجمعية الطبية الأميركية الدراسة الثالثة، التي أعدها باحثون من المراكز الأميركية أيضا. وركزت على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا من 10 كانون الأول/ديسمبر إلى 1 كانون الثاني/يناير في أكثر من 4600 موقع فحص بأنحاء الولايات المتحدة.

وكانت ثلاث جرعات من اللقاحات تحمل فعالية 67% من المرض الذي يسببه "أوميكرون" بأعراضه الظاهرة مقارنة بغير المحصنين باللقاح. لكن جرعتين فقط لم تقدما حماية كبيرة ضد "أوميكرون"، وفقا للدراسة.