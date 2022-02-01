الصحة العالمية: من المبكر جدا إعلان الانتصار على كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول الانتصار على وباء كورونا، أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وذكر تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي "من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار"، معربا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

وأتت دعوته لتوخي الحذّر في حين تخطط بعض الدول لاستئناف حياة طبيعية بالكامل. وقد أقدمت الدانمارك على هذه الخطوة اليوم رغم مستوى قياسي من الإصابات بكورونا، معتبرة أنها قادرة على هذه الخطوة بفضل الغطاء اللقاحي الواسع وكون المتحورة "أوميكرون" أقلّ حدّة من سابقاتها.

وأكّد المدير العام أنّ "انتقال العدوى بشكل أكبر يعني المزيد من الوفيات".

ومنذ رصد المتحورة "أوميكرون" للمرة الأولى قبل عشرة أسابيع، سجّلت منظمة الصحة العالمية حوالي 90 مليون إصابة جديدة.

وقال غيبرييسوس "نحن قلقون من ترسخ كلام في بعض الدول مفاده أنّه بسبب اللقاحات وكون أوميكرون أكثر قابلية للانتشار وأقلّ خطورة، لن يكون ممكنا منع انتقال العدوى. لكن هذا بعيد كلّ البعد عن الحقيقة".

وأكّد أنّ "هذا الفيروس خطر"، في رسالة ما انفكّ يكرّرها منذ ظهور المتحورة "أوميكرون".

ومضى يقول "لا نطلب من أي بلد إعادة فرض الاغلاق. لكننا ندعو كل الدول إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس اللقاحات فقط".

وحذّر المدير العام من أنّ الفيروس سيستمر بالتطور، داعيا الدول إلى مواصلة الاختبارات ومراقبة الفيروس وفك خريطته الجينية ومشددا على أنّه "لا يمكننا محاربة هذا الفيروس عندما لا نعرف كيف يتصرف".

وقال أيضا إنه في حال استمر الفيروس بالتطور "على اللقاحات أيضا أن تتطور".