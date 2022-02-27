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الصحة العالميّة تحذّر من انخفاض إمدادات الأكسجين في أوكرانيا

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 23:55

الصحة العالميّة تحذّر من انخفاض إمدادات الأكسجين في أوكرانيا
داخل أحد الملاجئ بأوكرانيا ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

حذر كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية، الأحد، من أن إمدادات الأكسجين الضرورية للمرضى أصبحت "منخفضة بشكل خطير".

جاء ذلك على خلفية احتدام الصراع في أوكرانيا مع هجوم روسيا على عدة مدن، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأصدر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس والمدير الإقليمي لأوروبا، هانز كلوغ، بيانا مشتركا، لتسليط الضوء على خطورة المشكلة الصحية التي تأثرت سلبا بالنزاع.

وأكد البيان أنه "خلال الأزمة في أوكرانيا، يجب أن تظل الصحة ركيزة ذات أولوية للاستجابة الإنسانية، مع بقاء النظم والمرافق الصحية محمية وآمنة ومتاحة للجميع".

وشدد المسؤولون الصحيون على "حقيقة أن إمدادات الأكسجين الطبي ذات أهمية كبيرة لمرضى فيروس كورونا المستجد، والمصابين بأمراض خطيرة ناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة والحالات المزمنة والإنتان وأمراض أخرى".

وأضاف البيان أن "وضع الإمداد بالأكسجين يقترب من نقطة خطيرة للغاية في أوكرانيا، حيث أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين من المصانع إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف".

ورجحت المنظمة الصحية "استنفاذ غالبية المستشفيات احتياطاتها من الأكسجين في غضون الـ 24 ساعة المقبلة، وقد نفد بعضها بالفعل.. وهذا يعرض آلاف الأرواح للخطر"

واختتم المسؤولون بالقول إن "نقص الكهرباء يعرض خدمات المستشفيات التي تعالج الحالات الصحية الحرجة للخطر، كما أن سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى معرضة لخطر محتمل من الوقوع في مرمى النيران".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

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#منظمة الصحة العالمية
#أوكرانيا
#روسيا
#كييف
#فيروس كورونا

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