أنواع الصداع الرأسي بالتفصيل

يعاني جميع البشر تقريبًا من الصداع ولو حدث ذلك مرة واحدة في حياتنا. الصداع لا يستوجب القلق والخوف كثيرًا لأنه مع الوقت سيزول، كما يفيد الأطباء والبحوث العلمية والطبية فإن للصداع أكثر من 160 نوعا مختلفًا، حيث يشعر البعض بآلام الرأس والصداع لفترة قصيرة ويعاني البعض من الوجع لفترة طويلة بينما يعاني البعض الآخر من الصداع المزمن الذي يمكن أن يمتد لبقية العمر.

وتسرع الغالبية العظمى من الناس عند الشعور بالألم إلى الطبيب خشيةً من أن يكون هناك أمرٌ خطير، إلا أن ذلك غالبا غير ضروري عند وجود صداع حيث أن احتمال أن يكون هناك حالة صحية خطيرة ضئيل جدا. وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) فإنَ الأشخاص الذي يعانون من صداع قوي يترافق مع فقدان الشهية وارتفاع حرارة والشعور بالنعاس والوهن والارتباك وظهور اللون الأحمر في بياض العين هم من يتوجب عليهم الاتصال بالطوارئ بسرعة أو فور حدوث الصداع لأنَ هذه الأعراض تستوجب الخوف والتدخل الطبي.

أنواع الصداع

يمكن معالجة العديد من أنواع الصداع بمسكنات الألم التي تباع في الصيدليات من دون الحاجة إلى الطبيب من أجل كتابة وصفة خاصة بالصداع، فأي مسكن يفيد بالتخلص من الصداع مع الإكثار من شرب المياه والراحة. سنتعرف في هذا المقال على أبرز أنواع الصداع وأكثرها شيوعا مع تفسير بعض أسبابها وطرق معالجتها.

صداع التوتر

وهو أكثر أنواع الصداع شيوعا حول العالم، حيث يعتبر ناتجا عن التعب والإجهاد ونقص شرب الماء والجفاف وإجهادات العين وتعرضها للضوء لفترة طويلة. وكذلك يمكن أن يتسبب الجوع بهذا النوع من للصداع. على الأغلب يمكن معالجة هذا النوع من الصداع باستخدام الباراسيتامول أو البروفين حيث تقوم هذه الأدوية بوقف مصدر الألم ثم منع ظهوره، لكنَ الكثير من الناس يفضلون استخدام الباراسيتامول أكثر من البروفين لأن البروفين له تأثيرات سلبية على المعدة. وبالرغم من أنَ المسبب المشكلة معروف لكن لا يغني ذلك عن زيارة أخصائي لمعرفة سبب الوجع في حال كان غير محمولاً أو دائم.

الصداع النصفي أو الشقيقة

يشعر المريض بالألم والشعور بنبض من جهة واحدة من الرأس وإقياء وتشوش بالرؤية عند الإصابة بالصداع النصفي. كما أن العديد من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي هم حساسون للضوء. هذا ومن الشائع أن يكون لكل مريض بالصداع النصفي أعراض وعوامل خطورة خاصة بهم تختلف عن غيرهم من المصابين.

ومن الأفضل في كل مرة تعاني من الصداع النصفي أن تسجل في دفتر ملاحظات الأعراض المرافقة للصداع أو العوامل التي سببته في الغالب ومراجعة الطبيب لمعرفة إن كان أحد الأعراض سببا أو محفزا ما. وإن كنت تعاني من الصداع النصفي أكثر من خمس مرات في الشهر يجب عندها مراجعة الطبيب لوصف المسكن الأقوى لمكافحة الألم والأعراض.

صداع الكحول

يصاب العديد من الناس بصداع في الرأس في الصباح بعد شرب الكحول ليلا، يعد السبب الأساسي للصداع هو الجوع وقلة النوم والقلق والجفاف وهو ناتج عن توسع الأوعية الدموية بسبب شرب الكحول وخصوصا أن الكحول تعتبر مدرة للبول فيفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل ويؤدي ذلك إلى صداع قد يستمر لأكثر من يوم.

يعالج هذا الصداع بالباراسيتامول لكنَ الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يفضل معالجتهم الإيبوبروفين الذي يقوم بحثّ الكبد لمعالجة هذه المشكلة علما أن المصابين بالسكري يفضل أن يبتعدوا عن الكحول لاحتواء أكثر أنواعه على نسبة عالية من السكريات. وفي الحقيقة يجب على الجميع الابتعاد عن الكحول لأن مضارها للجسم لا تعد ولا تحصى.

صداع الجيوب الأنفية

إن أغلب أسباب صداع الجيوب الأنفية هو نزلات البرد ونوبات الحساسية والأنفلونزا، هذا الصداع يكون عبارة عن ألم خفيف في مقدمة الرأس على مستوى الجيب الأنفي. يمكن معالجة صداع الجيب الأنفي بالباراسيتامول ومضاد الهيستامين وأدوية الاحتقان ليساعد على التخفيف من صداع الجيب الأنفي، وكذلك ينصح باستنشاق بخار ماء مغلي أو غلي ورق الغار واستنشاقه.

الصداع العنقودي

يعد هذا الصداع غير شائع فهو قليل المشاهدة إذ يصيب شخص أو شخصين من بين 1000 شخص. هذا الصداع مؤلم ويشعر المصاب بألم حاد في جوف الحجاج يمتد أحيانا لعدة أيام، وعند الشك بوجود صداع عنقودي يجب الذهاب بسرعة إلى الطبيب.

الصداع الهرموني

هذا النوع من الصداع شائع كثيرا عند الإناث بسبب التقلبات في مستوى الهرمونات الناتجة عن الدورة الشهرية وتقلبات ما قبل سن اليأس المحدثة للصداع، ويشخص معظم الأطباء هذه الحالة على أنها شبيهة بالصداع النصفي، عن طريق تتبع الدورة الشهرية ويمكن معرفة إن كان سبب الصداع هو تقلب الهرمونات أو إذا كان هناك سبب آخر للصداع، ويمكن للطبيب معالجة الصداع الهرموني لمن هم بسن اليأس بالهرمونات البديلة (HRT).

صداع التهاب الشرايين ذو الخلايا الضخمة

يعد هذا الصداع ذا ألم حاد يصيب المنطقة الفكية ومنطقة فروة الرأس ويرافق ذلك مشاكل وتشويش بالرؤية، كما يعد هذا النوع من الصداع أمرا طارئا يجب عدم التهاون به ومراجعة الطبيب بسرعة وطلب العناية الطبية ويجب أن يعالج بسرعة لأن التهاون به قد يؤدي إلى فقدان دائم بالرؤية.

صداع المنبه

يعرف هذا النوع من الصداع بصداع النوم الناتج عن اضطرابات بالنوم وقلق في الليل، يشاهد هذا النوع من الصداع كثيرًا عن الأشخاص الكبار في العمر الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، وغالبًا ما يظهر هذا الصداع في أوقات الفجر بين 1 و 3 صباحا، ويمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب وطلب وصف مهدئ ومنوم.

صداع الرعد المفاجئ

يوصف هذا النوع من الصداع بصداع الرعد المفاجئ حيث أنَ المريض يشعر بضربات على الوجه مؤلمة جدا، ويعاني من غثيان وإقياء وفقدان للوعي. خلال 60 ثانية من الأعراض سوف يشعر المريض بألم رهيب في ذروة الرأس، وظهور هذه الحالة هو دليل على تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو نزيف في الدماغ أو سكتة دماغية، فعندها نحتاج للاتصال بالطبيب على الفور أو الذهاب الى أقرب نقطة طوارئ أو الاتصال بسيارة الإسعاف.

ماهي الحالات الخطيرة التي يدل عليها الصداع؟

التهاب الشريان الصدغي

يعد التهاب الشريان الصدغي حالة خطيرة يشعر المريض فيها بألم مستمر بالرأس يصيب القسم العلوي من الرقبة مع ألم في جوف الحجاج عند العينين ومؤخرة الرأس، هذا الالتهاب يصيب الأوعية الدموية في الدماغ. إنَ المرضى المصابين بالتهاب الشريان الصدغي يعانون من دوار وتشويش بالرؤية وهذا كافي لتعكير نهار كامل كما أن عدم معالجته قد يؤدي إلى فقدان الرؤية .

تمزق الشريان السباتي

وهو عبارة عن صداع يصيب الوجه والرقبة بألم شديد، فعند الشعور بالألم في هذين المكانين فهذا دليل على وجود خلل في أحد الشرايين السباتية الأربعة الموجودة في الرقبة لأنَ الشريان السباتي مسؤول عن نقل الدم بين القلب والرأس، فالعديد من الناس يصابون بقطع بهذا الشريان وعندما ينقطع الدم المؤكسج يصاب الشخص بجلطة.

التهاب السحايا

يعدَ التهاب السحايا من أكثر الأمراض المسببة للألم في الرأس، إذ يعاني الشخص المصاب بالسحايا من أعراض تيبس بالرقبة مع صداع وألم قوي بالإضافة إلى حمى وتعب عضلي ووهن، يعد التهاب الدماغ مرضا التهابيا يصيب الأغشية المخاطية التي تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي، إذن التهاب السحايا هو أمرٌ خطيرٌ يستوجب مراجعة الطبيب بسرعة وقد يسبب آثارا على المصاب تستمر مدى الحياة.

ارتجاج الدماغ

عند الشعور بألم مستمر لمدة عشرة أيام بعد التعرض لإصابة في الرأس من الممكن أن الشخص يعاني من ارتجاج دماغي، وهناك عددٌ قليلٌ من الناس الذين يصابون بجلطة دماغية بسبب الارتجاج، ومن أعراض ارتجاج الدماغ فقدان الوعي وفقدان الذاكرة وضعف الرؤية.