ما هي مضار الوجبات السريعة؟

يحذر أطباء الأغذية والقلب وغيرهم من المختصين من الإكثار من تناول الوجبات السريعة. حيث ينصح معظم الأطباء الناس بعدم الاعتماد على الطعام الجاهز وخصوصا الوجبات السريعة بشكل دائم كبديل عن المأكولات المنزلية، وإنما أن يقتصر تناولها على أيام العطلات أو مرات معدودة في الشهر.

بالرغم من ذلك إلا أن شعبية الوجبات السريعة تزداد يوما بعد يوم. وربما يعود ذلك إلى لذة طعمها وانتشارها وسهولة الوصول إليها وانخفاض ثمنها.

لماذا يفضل الناس الوجبات السريعة؟

إن العقل البشري مبرمج منذ أيام رجل الكهف على تفضيل الأطعمة الدسمة مثل اللحوم. ولذلك فإن الأشخاص غير النباتيين عادةً ما يتجهون تلقائيا إلى الأطباق التي تحتوي اللحم طلبا للدسم. وتحتوي الوجبات السريعة على كميات هائلة من الدسم على شكل لحوم معالجة وزيوت ودهون مشبعة. بالإضافة إلى ذلك فمعظم الوجبات السريعة تتصف بمذاقها المالح المحبب أيضا للإنسان وذلك لإحتوائها على الملح المضاف والمخللات والمايونيز.

إلا أن تفضيل الإنسان للحم جاء من زمنٍ تهدد المجاعة فيه حياته. أما اليوم فالأمراض التي تهدد حياة الإنسان تعود لأسباب معاكسة تماما للمجاعة مثل السمنة المفرطة وانسداد الشرايين وأمراض القلب وضغط الدم. ولذلك يجب التفكير جديا بتضمين الخضروات والفواكه غير المعالجة في الحمية الغذائية اليومية.

هل تذكر أن والدتك كانت تلزمك بأكل الخضار أو الجزر أو البقوليات عندما كنت صغيرا؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال هي نعم، فإنك تنتمي إلى السواد الأعظم من أبناء هذا الجيل ووالدتك تعرف مصلحتك جيدا.

مضار الوجبات السريعة

التعود على الخمول (نمط حياة غير صحي)

لا يعني تناول الوجبات السريعة في يومنا هذا بالضرورة أن تذهب شخصيا إلى مطعم الوجبات السريعة وتطلب وجبتك المفضلة. ففي يومنا هذا تقدم معظم كبرى المحلات وأكثرها شعبية خدمة توصيل الطلبات. أي أن الأمر قد لا يتطلب منك حتى القيام باتصال هاتفي وإنما بإمكانك طلب ما يحلو لك من طعام عبر لمس هاتفك الجوال أربع أو خمس مرات فقط. ثم تتابع التفرج على التلفاز أو اليوتيوب بينما يركض طعامك إليك ملهوفا للقياك.

مع هذه المغريات كلها من شبه المستحيل أن يقرر شخص عائد من عمله للتو ارتداء المئزر والتوجه إلى المطبخ وتقطيع الخضروات والدجاج أو اللحوم وتلويث الكثير من الصحون والسكاكين وألواح التقطيع وربما سطح الموقد والحوض كذلك ولا بد أن يقع الخيار دائما على الوجبات السريعة.

سرعان ما سيجد الشخص أنه قد تعود على الكسل وأخذ يستغني عن الخروج من المنزل إلى السوبر ماركت أو سوق الخضار لجلب حاجياته التي يمكن أن تصله كذلك إلى المنزل، ويتغير نمط حياته أو أسلوبها إلى نمط كسول غير صحي. أضف هذا العامل إلى غذاء غير صحي والنتيجة ستكون السمنة المفرطة بدون شك.

التعود على حصص كبيرة من الطعام

تتفاخر مطاعم الوجبات السريعة بأحجام البرغر الذي تصنعه أو وجباتها الضخمة وإعادة ملء كوب الشراب مجانا. فكم إعلان شاهدنا للبرغر ذو الكيلوغرام الكامل! السؤال هنا هل يحتاج جسم الإنسان حقا كيلوغراما كاملا من الطعام أو اللحم؟ الإجابة بالطبع لا. لكن هذه الحصص غير المنطقية للشخص ستعمل على زيادة حجم المعدة وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الطعام. بعد فترة من الزمن ستحتاج لكمية كبيرة من الطعام كي تشعر بالشبع وسرعان ما سيزداد وزنك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم علب المشروبات الغازية والعصائر التي تعرضها محلات الوجبات السريعة أيضا قد لا تكون صحية.

تحتوي على كميات كبيرة من الدهون

تعتمد معظم الوجبات السريعة على اللحوم والجبنة ودقيق القمح والبيض ويتم طبخها باستخدام كمية كبيرة من الدهون كذلك. بكلمات أخرى فإن المأكولات السريعة هي بروتينات ودهون وكربوهيدرات. إلا أن العامل الأكثر ضررا من هذه المكونات هو الدهون المشبعة التي تدخل في عملية الطهي لأن كميتها ضخمة بالمقارنة مع الطعام المنزلي على سبيل المثال. وتسبب الدهون المشبعة الكثير من الأمراض مثل:

تصلب الشرايين

الكوليسترول

أمراض القلب والشرايين

السمنة المفرطة

تجمع الدهون على الأعضاء الداخلية أو محيط الخصر

داء النقرس الذي كان يسمى سابقاً داء الملوك بسبب اعتمادهم على حمية غذائية غير صحية

التهاب المفاصل

مشاكل الهضم مثل عسر الهضم والإمساك وغيرها

مشاكل الغدة الدرقية

اضطرابات هرمونية

لا تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم

بالرغم من أن معظم الوجبات السريعة تحتوي على بعض الخضروات مثل أوراق الخس وشرائح الطماطم والبصل إلا أنها لا تغطي حاجة الجسم من الفيتامينات والمعادن بشكل يومي. ومجمل مكوناتها دهون وكربوهيدرات وبروتينات وأملاح بدون فائدة حقيقية للجسم.

تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر

إن كمية الملح الموجودة في قطعة واحدة من البيتزا أو البرغر تعادل حاجة الجسم من الصوديوم ليوم واحد أضعافا مضاعفة. حيث يتم إضافة الملح بكمية تجعل الطعام مستساغا للنسبة العظمى من الناس بالإضافة إلى الملح الموجود في الخبز أو الصمون والمخللات والجبنة.

من الشائع في الحقيقة أن تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الملح ومن السكر كذلك. إذ أن السكر يدخل في تركيب العديد من الصلصات التي ترافق البطاطس المقلية مثل المايونيز والكاتشاب والباربيكيو والرانش وغيرها، كما أنه العنصر الأهم في المشروبات التي يتم تناولها عادة إلى جانب هذا النوع من المأكولات. ومن الأمراض التي يسببها الملح والسكر نذكر:

ارتفاع ضغط الدم

احتباس السوائل

داء السكري

السمنة الزائدة

تحتوي على لحوم معالجة

توصف اللحوم المستخدمة في الوجبات السريعة أنها لحوم معالجة ويعني هذا المصطلح أن اللحوم قد مرت بتغيير على طبيعتها عبر إضافة الملح أو المواد الحافظة أو التخمير أو التجفيف أو إضافة نكهات أو ألوان اصطناعية. تتميز هذه اللحوم عن غيرها من الأنواع بالأضرار التالية:

تعتبر من الأطعمة المسرطنة أو التي قد تسبب السرطان.

هي أكثر قدرة على حمل بعض الأمراض والجراثيم مثل السالمونيلا والإيكولاي والإيبولا من اللحوم غير المعالجة.

تحتاج إلى مدة طهي أطول من اللحوم العادية.

تحتوي على مواد غير طبيعية مثل المواد الحافظة والملح والمنكهات والملونات.

قد تحتوي على مواد حافظة

لعل أشهر التجارب الموثقة على الإنترنت هو مراقبة برغر ماكدونالدز وحساب الوقت الذي تحتاجه للتعفن والتلف. حيث نشرت إحدى السيدات عام 2008 صورة لشطيرة برغر من صنع ماكدونالدز وأضافت أن عمر هذه الشطيرة يبلغ 12 عاما. المفاجأة أن البرغر بدت تقريبا وكأنها مصنوعة في نفس اليوم.

قد تكون هذه الرواية سليمة أو ملفقة لكن مما لا شك فيه أن الأطعمة السريعة تحتوي على مواد حافظة بدءً من الملح وصولا إلى المواد الحافظة الكيميائية. إن استعمال المواد الحافظة يبدو بديهيا لأن معظم هذه المأكولات يتم تجهيزه مسبقا وتسخينه أو شيّه أو تحميره عند الطلب. حتى البطاطا المقلية اللذيذة للغاية لم يتم تقشيرها وتقطيعها وقليها في مطبخ المطعم بهذه البساطة وإنما تأتي في أكياس بحجم 10 كيلوغرامات مقشرة ومقطعة ونصف مقلية وبهذه الحالة لا بد أنها بحاجة للمواد الحافظة. ومن أشهر مضار المواد الحافظة: