  2. صحة
  3. صحة

حالة وفاة تاسعة بالحمى النزفية في العراق

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 14:18

حالة وفاة تاسعة بالحمى النزفية في العراق
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفع عدد الوفيات بالحمى النزفية في العراق إلى 9 حالات، وذلك بعدما سجلت وفاة جديدة في محافظة ذي قار اليوم، الإثنين، حسب ما أعلن مصدر طبي.

وذكر مدير الصحة العامة في ذي قار الواقعة في جنوب العراق، الطبيب حسين رياض، أنه "توفي رجل عمره 35 عاما جراء الإصابة بالحمى النزفية".

وأضاف "ارتفع عدد الوفيات إلى ستة بينهم امرأة و28 حالة إصابة بهذا المرض، في ذي قار".

وتعود آخر حالة وفاة ليوم الجمعة، وهي لشخص يمتهن الجزارة "كان يمارس الذبح العشوائي" بحسب السلطات المحلية.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في عموم العراق إلى تسع.

وذكر المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية، الطبيب سيف البدر، نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب.

مع ذلك، أوضح البدر في وقت سابق لفرانس برس أن البلاد لا تشهد "حالة تفشٍ. حتى الآن الإصابات محدودة، كل سنة نسجّل إصابات ووفيات، كانت ولا تزال محدودة".

لكنه أضاف "كمعدّل، هذا العام أعلى من السنة الماضية ولذلك كثفنا تدابير الوقاية".

ويعد الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة.

وانتشر الفيروس في الأيام الأخيرة في محافظات شمالية أيضا.

وتوزع ضحايا هذا المرض في محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وبابل ونينوى، وفقا لإحصائية أعلنتها وزارة الحصة.

وسجّلت أكثر من نصف الإصابات في محافظة ذي قار، وهي محافظة فقيرة تربى في كثير من مناطقها الماشية كالأبقار والأغنام والماعز والجاموس التي تعتبر وسيطا ناقلا لمرض الحمى النزفية.

واتخذت هذه المحافظة إجراءات مشدّدة لتلافي وقوع إصابات جديدة، مثل منع دخول وخروج الثروة الحيوانية من مكان إلى آخر إضافة إلى منع الذبح العشوائي.

ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح بين 10 إلى 40% من المصابين.

بودكاست عرب 48

#العراق
#الحمى النزفية
#ذي قار

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: وفاة طفل جراء إصابته بالكوليرا وتسجيل إصابات جديدة
السودان: وفاة طفل جراء إصابته بالكوليرا وتسجيل إصابات جديدة

2022-05-08

مئات حالات التهاب الكبد لدى الأطفال حول العالم
مئات حالات التهاب الكبد لدى الأطفال حول العالم

2022-05-07

وكالة الأدوية الأميركية تقيّد استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
وكالة الأدوية الأميركية تقيّد استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

2022-05-06

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال "لا يوصي باغتياله"

2022-05-08
تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

2022-05-08
اعتقال منفذي عملية إلعاد

اعتقال منفذي عملية إلعاد

2022-05-08
شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

2022-05-08
الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

2022-05-08