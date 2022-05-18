دراسة: أكثر من 9 ملايين وفاة سنويا إثر التلوث

بيّنت دراسة اليوم، الأربعاء، أن أكثر من 9 ملايين حالة وفاة حول العالم تسجل بشكل سنوي من جراء تلوث المياه والهواء.

وجاء في الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت بلانيتري هيلث" الطبية أن "حالة من كل 6 حالات وفاة حول العالم سببها تلوث الماء والهواء".

وأضافت أنه "خلال العقدين الماضيين ارتفعت الوفيات الناجمة عن أشكال التلوث الحديثة بنسبة 66% مدفوعة بالتصنيع، والتمدن غير المنضبط، والنمو السكاني، واحتراق الوقود الأحفوري، وغياب السياسة الكيميائية الوطنية أو الدولية الملائمة".

ولفتت إلى أن أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالتلوث وقعت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ووفق الدراسة، فإن تلوث الهواء يسبب سنويا أكثر من 6.5 ملايين حالة وفاة حول العالم، بينما يتسبب الرصاص والمواد الكيميائية الأخرى في حدوث 1.8 مليون حالة وفاة.

وتتجلى الزيادات في الوفيات المرتبطة بالتلوث بشكل خاص في جنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، على ما جاء في الدراسة.

وفي إفريقيا، ما يزال تلوث الماء وتلوث الهواء المنزلي من الأسباب الرئيسية للأمراض والوفيات المرتبطة بالتلوث.

وورد في الدراسة أنه "على الرغم من أن البلدان ذات الدخل المرتفع قد سيطرت على أسوأ أشكال التلوث لديها، إلا أن عددًا قليلا فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تمكنت من جعل التلوث أولوية، وخصصت موارد لمكافحة التلوث، أو أحرزت تقدمًا".

وقال الباحثون في الدراسة إن "هناك حاجة إلى اهتمام عاجل للسيطرة على التلوث والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتلوث"، مضيفين أن "معظم الدول لم تفعل شيئًا يذكر للتعامل مع هذه المشكلة الصحية العامة الهائلة".