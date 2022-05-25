ما هو أثقل عضو في جسم الإنسان

يبلغ عدد الأعضاء المعروفة في جسم الإنسان ما يقارب 78 عضو، لكل عضوٍ دورٌ ووظيفةٌ مهمّة بدونها لما استطاع الإنسان البقاء على قيد الحياة. ولكن هنالك الأعضاء الصغير والكبيرة، والتي تأخذ حيّزاً مهماً من جسم الإنسان، وتشكِّل نسبةً مهمةً من وزنه الطبيعي، ألم يتبادر إلى ذهنك عن ماهيّة أثقل عضوٍ في جسم الإنسان؟ و أين يتواجد؟ قبل ذلك لنأخذكَ في لمحةٍ عن "العضو" لننعش لك ذاكرتك.

العضو

يتكون العضو في جسم الإنسان من اجتماع عدد من الأنسجة مع بعضها البعض. وكما تعلم فإنّ الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية لجميع الكائنات الحية وهي أصغر وحدة حية يتكون منها الإنسان، باجتماعها مع بعضها البعض تشكّل النسيج الخلويّ.

أما اجتماع الأنسجة مع بعضها البعض فيعطينا العضو كالكبد مثلاً، واجتماع الأعضاء مع بعضها تكوِِّن الجهاز كالجهاز الهضمي، واجتماع الأجهزة مع بعضها وتضافرها تشكِّل جسم الإنسان والكائن الحي. فالعضو مهمٌّ جداً، بدونه لا وجود للأجهزة يمتلك وظائف عدّة وتختلف وظيفته تبعاً للخلايا والأنسجة التي تشكِّله، وللجهاز الذي ينتمي له.

على سبيل المثال تنتمي المعدة لجهاز الهضم وبالتالي وظيفتها تتعلق بهضم الطعام، على عكس الرئتين اللتين تنتميان إلى جهاز التنفس ووظيفتهما تتعلق بعملية التنفّس. ولكن العضو بنيةٌ نسيجية خلويّة ذات وزن وحجم، وترى بالعين المجردة، فكيف نستطيع تحديد أثقل عضو في جسم الإنسان؟

كيف نستطيع تحديد أثقل عضو في الجسم؟

سنجيبك على هذا السؤالِ بطريقتين:

الطريقة الأولى

إذا قمنا بتضمين جميع أعضاء جسم الإنسان، فعندها يكون الجلد هو أثقل عضو في جسم الإنسان وأكبرهُ حجماً، ويبلغ وزنه ما يقارب 3000-3500 غرام.

الطريقة الثانية

إذا قمنا بتضمين أعضاء جسم الإنسان الداخلية، هنا يكون الكبد أثقل عضو داخل جسم الإنسان، ويبلغ وزنه تقريباً 1500 غرام. والآن إليك أثقل عضوين في جسم الإنسان.

الجلد

يعدُّ الجلد أثقل عضو في جسم الإنسان، ويتكون بشكل أساسي من النسيج الضام الذي يحتوي خلايا وماء وبروتينات ودهون وبعض شوارد المعادن.

يقوم الجلد بوظيفة هامة جاداً إذ يعد الحاجز الميكانيكي الأول الذي يحمي جسم الإنسان من دخول الجراثيم والميكروبات والكائنات الضارة، كما ينظِّم درجة حرارة الجسم من خلال الغدد العرقية الموجودة فيه، وتساعد النهايات العصبية الموجودة في الجلد على الشعور بإحساس السخونة والبرودة، كما أنّه يحتوي مستقبلات خاصة باللمس الدقيق واللمس الخشن، ومستقبلات للألم.

من كم طبقة يتكون الجلد؟

1. البشرة، الطبقة العلوية.

2. الأدمة، الطبقة المتوسطة.

3.تحت الجلد، الطبقة السفلية.

البشرة

تحتل البشرة الطبقة العليا من الجلد، فما تراه من جلدك أو الجلد الظاهر من جسم الإنسان يشمل البشرة، تتكون البشرة من 6 طبقات خلوية لكلِّ طبقةٍ وظيفة فمنها ما هو مسؤول عن تجديد الطبقات الخلوية، ومنها ما هو مسؤول عن تشكيل حاجز مائي يمنع فقدان الماء من الجلد، وتمتلك موصلات فجوية تربط الخلايا مع بعضها البعض لمنع دخول الأجسام الضارة.

الوظيفة

حاجز مائي لمنع فقدان الأجسام الضارة.

حاجز وقائي لمنع دخول الأجسام الضارة والجراثيم، كما أنه يحمي من المطر والشمس والعوامل الاخرى.

يمتلك طبقة قاعدية تصنع خلايا بشرة الجلد باستمرار، وتحل هذه الخلايا محل ما يقرب من 40.000 خلية قديمة، فأنت تحصل على بشرة جديدة كل 30 يوم تقريباً.

تحتوي إحدى طبقات البشرة على خلايا لانجرهانس، وهذه خلايا تنتمي للجهاز المناعي، تساعد الجسم على محاربة الجراثيم والأجسام الضارة والقضاء عليها.

تحتوي البشرة أخيراً على خلايا تقوم بتصنيع الميلانين، وهو صباغ يعطي البشرة لونها، ويختلف من شخص لآخر، فكمية الميلانين هي التي تحدد لون بشرتك وشعرك وعينيك، فالأشخاص ذوي الكميات العالية يمتلكون بشرات داكنة.

الأدمة

تشكل الأدمة 90% من الجلد بشكل عام. كما تحتوي الأدمة على بروتينات تشكلها خلايا النسيج الضام ولها دورٌ مهم يحدد وظيفة الأدمة وهي:

بروتينات الكولاجين: تجعل خلايا الجلد قويةً ومرنة. الإيلاستين: يحافظ على مرونة الجلد ويساعد الجلد المشدود على العودة لشكله الطبيعي. جذر الشعرة: فجذور بصيلات الشعر تلتصق بقوة بالأدمة. يبقيك على اتصال مع الوسط الخارجي: فالنهايات العصبية تتواجد في الأدمة، وعندها أي شيء ساخن أو بارد، ذو ملمس ناعم أو خشن ، تستطيع التعرّف عليه بفضل المستقبلات الموجودة في الأدمة. تساعد الغدد الدهنية التي يحتويها الأدمة في الحفاظ على نعومة وسلاسة البشرة، وذلك بإنتاجها مواد دهنية تمنع الماء من الدخول للجسم بكثرة. ينتج العرق: تفرز الغدد العرقية في الأدمة العرق من خلال مسامات على سطح الجلد، ويساعد الأخير في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. توفر الإمداد الدموي والغذائي: إذ تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية التي تحمل فيها الدم المليء بالأوكسجين والمواد الضرورية لعمل الخلايا.

طبقة تحت الجلد

هي الطبقة السفلية من الجلد، وهي طبقة دهنية تضم:

وسائد للعظام والعضلات: فتقوم هذه الدهون والتي هي عبارة عن أنسجة دهنية بحماية العضلات من الإصابة بالرضوض عند السقوط.

كما تضم أعصاباً وأوعية دموية.

بعض الاضطرابات التي تؤثر على الجلد

نظرًا لكونه نظام الحماية الخارجي للجسم، فإن بشرتك معرضة لخطر المشاكل المختلفة، ومن هذه الاضطرابات:

التهابات الحساسية كالتهاب الجلد التماسي والطفح الجلدي الناتج عن اللبلاب السام.

البثور والحطاطات.

لدغات الحشرات، ومنها لسعات القراد ولسعات البعوض.

سرطان الجلد، بما في ذلك الورم الميلانيني.

التهابات الجلد مثل التهاب النسيج الخلوي.

طفح جلدي وجفافُ الجلد.

اضطرابات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية والبهاق.

الآفات الجلدية، مثل الشامات والنمش والزوائد الجلدية.

الجروح والحروق (بما في ذلك حروق الشمس) والندوب.

الكبد

يعد الكبد ثاني أثقل عضو في جسم الإنسان بوزن يبلغ 1500غ، أما باعتبار المقارنة داخل أعضاء جسم الإنسان فإنّه أثقل عضو داخل جسم الإنسان.

يقع الكبد في الجزء الأيمن العلوي من بطن الإنسان (المراق الأيمن)، وبالضبط أسفل الحجاب الحاجز، وأعلى المعدة والكلية اليمنى والأمعاء.

يمتلك الكبد شكلاً مخروطياً، ولوناً بنياً محمرّاً، ويتزوّد بالدم من مكانين وهو ما يميّزه:

1. الدم الذي يحمل غاز O2 من الشريان الكبدي.

2. الدم الذي يحمل المواد الغنية بالمغذيات من الوريد البابي للكبد.

وظائف الكبد

للكبد ما يقارب 500 وظيفة حيوية، نذكر منها:

1. يقوم الكبد بتنظيم المستويات الكيميائية في الدم.

2. يفرز الصفراء التي تساعد على التخلص من الفضلات الكبدية.

3. يمر كل الدم المغادر من المعدة والأمعاء إلى الكبد من خلال وريد الباب، ويعالج الكبد هذا الدم، فهو يعتبر معمل يقوم بتفكيك المواد وإعادة موازنتها وتصنيع عناصر غذائية مهمة.

4. كما يقوم باستقلاب الأدوية إلى شكل يسهل استخدامها في بقية أنحاء جسم الإنسان، أو يجعلها غير سامة.

5. ينتج العصارة الصفراوية، لتفكيك الدهون الموجودة في الأمعاء الدقيقة.

6. معمل لتصنيع بروتينات بلازما الجسم الهامة جداً في الحفاظ على الضغط الحلولي، وبعض الشوارد.

7. معمل لصناعة الكوليسترول والبروتينات الخاصة في نقل الدهون عبر الجسم متل HDL، VLDL.

8. فلتر يقوم بتحويل الجلوكوز الزائد ويعيد تخزينه على شكل غليكوجين.

9. فلتر يقوم بتنظيم مستويات الحموض الأمينية في الدم.

10. فلتر يقوم بمعالجة الهيموغلوبين لاستخدام محتواه من الحديد، فهو يقوم بتخزين الحديد أيضاً.

11.فلتر يقوم بتحويل الأمونيا وهي مادة سامة إلى يوريا (واليوريا هي آخر منتج في عملية استقلاب البروتينات، ويتم طرحه في البول).

12. ينظم تخثر الدم.

بعد تعرّفك على أثقل عضو عند الإنسان، وأثقل عضو ضمن الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، ندعك مع لمحةٍ عن أول ثمانِ أعضاء بعد الجلد والكبد من ناحية الوزن.

أثقل 8 أعضاء في جسم الإنسان بعد الجلد والكبد

الدماغ

يعتبر الدماغ أحد أكبر الأعضاء في جسم الإنسان، ويحتل المرتبة الثالثة بوزن يبلغ 1300-1400 غرام.

ينتمي الدماغ للجهاز العصبي، ويشكِّل مع النحاع الشوكي الجهاز العصبي المركزي، يتكون من مليارات الخلايا العصبية ولا يخفى عليك أهمية الدماغ العظيمة، ويسكن في الجمجمة.

الرئتين

تعد الرئتين العضو الأساسي في جهاز التنفس، فهما المعنيّان في معالجة الهواء المستنشق للحصول على غاز الأوكسجين والتخلّص من غاز ثنائي أوكسد الكربون.

تحتل الرئتين المرتبة الرابعة كأثقل عضو في جسم الإنسان بوزن يصل إلى 1000 غرام، وتشمِّل مع القلب الدورة الدموية الصغرى، فهي تمتلك أوردة رئوية تحمل الدم الغني بغاز O2 لتصب في أذينة القلب اليسرى ويتم نقله إلى جميع أنحاء الجسم بواسطة الدورة الدموية الكبرى، وشرايين رئوية تنقل الدم للرئتين من البطين الأيمن المليء بغاز CO2 لطرحه والحصول على O2.

القلب

يصل حجم القلب إلى حوالي 425 غرام، ويعتبر القلب خامس أثقل عضو في جسم الإنسان. كما يشكل القلب العضو الأساسي في جهاز الدوران، ومن أبرز أعضاء جسم الإنسان المعروفة للجميع، وتكمن وظيفته في ضخ الدم المليء بغاز الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم بعد الحصول عليه من الرئتين، ليعود إليه الدم المليء بغاز CO2 بالأوردة لينقلها إلى الرئتين، والأخيرة تقوم باستبداله بغاز O2.

الكلى

يبلغ وزن كل كلية ما يقارب 130 غرام عند البالغين، ويعدّان من أهم أعضاء الجهاز البولي. تتلخص و ظيفتهما بفلترة الدم، وتنظيفه من المواد الضارة والفضلات.

الطحال

سابع أكبر عضو في الجسم البشري، يزن حوالي 175 غرام، وتتلخص وظيفته في إسهامه الكبير في تشكيل الجهاز المناعي، لما يملكه من جزر تضم الخلايا اللمفاوية حجر الأساس في الجهاز المناعي للتصدي للجراثيم والفيروسات، ويلقّب بمقبرة الكريات الحمراء الهرمة.

البنكرياس

يعد البنكرياس ثامن أثقل الأعضاء في جسم الإنسان، ويزن ما يقارب 70 غرام، وهو من الغدد المختلطة داخلية الإفراز وخارجية الإفراز الهامة جداً، يفرز العديد من الهرمونات أهمها وأشهرها الأنسولين، الذي يتحكم بمستوى سكر الدم.

الغدة الدرقية

يبلغ وزنها 20 غرام، وهي من أهم الغدد التي تلعب دوراً مهماً في النمو وزيادة الطول وتنظيمه، وتنظيم عمليات الاستقلاب والطاقة اللازمة لعمل الخلايا.

البروستات

يصل وزنها إلى 11 غرام، وهي غدة تناسلية ذكرية تقوم بإفراز سائل قلوي يشكل 50-70% من السائل المنوي، والذي له دورٌ مهم في تغذية النطاف.