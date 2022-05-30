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الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول إلى جائحة

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 15:59

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول إلى جائحة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت كبيرة خبراء جدري القردة في منظمة الصحة العالمية، أنها لا تتوقع أن تتحول مئات الإصابات المبلغ عنها حتى الآن إلى جائحة، لكنها أقرت بأنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول المرض؛ بما في ذلك كيفية انتشاره بالضبط وما إذا كان تعليق التطعيم الجماعي ضد الجدري منذ عقود مضت ربما سرع انتقاله بطريقة ما.

وأشارت د. روزاموند لويس، من منظمة الصحة العالمية في جلسة عامة اليوم، الإثنين، إلى أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن الغالبية العظمى من الإصابات التي يتم مشاهدتها في عشرات البلدان على مستوى العالم كانت لدى المثليين أو ثنائيي الجنس، وذلك حتى يتمكن العلماء من إجراء مزيد من الدراسة ومساعدة أولئك المعرضين للخطر على اتخاذ الاحتياطات.

وقالت لويس "من المهم جدا وصف هذا التطور لأنه يبدو أن الزيادة في طريقة انتقال المرض ربما لم يتم التعرف عليها بشكل كاف في السابق".

مع ذلك، حذرت كبيرة الخبراء من أن أي شخص معرض لخطر الإصابة بالمرض، بغض النظر عن ميوله الجنسية.

وأشار خبراء آخرون إلى أنه قد يكون من قبيل الصدفة أن يكون المرض قد تم اكتشافه لأول مرة لدى الرجال المثليين وثنائيي الجنس، قائلين إنه يمكن أن ينتقل بسرعة إلى مجموعات أخرى إذا لم يتم كبحه.

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#جدري القردة
#منظمة الصحة العالمية
#جدري القرود

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